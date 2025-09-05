FOTO: Jugadores anónimos se reúnen en Club Junior para abordar la ludopatía

El Club Junior será sede de una reunión de jugadores anónimos este viernes a 16.30. El evento busca abordar el flagelo de la ludopatía, una problemática creciente entre adolescentes y jóvenes.

El padre Munir Blanco, presente en la organización, expresó a Cadena 3 que la invitación está dirigida a quienes enfrentan dificultades con las apuestas. “La verdad es que no hay tantos lugares en donde se pueda recurrir hoy por hoy para buscar ayuda, y cada vez crece más la problemática en adolescentes, en jóvenes, en universitarios”, indicó.

Blanco destacó la importancia del espacio, afirmando que “es una linda oportunidad para que podamos tomar conciencia de este drama”. El objetivo es que personas que han tenido o tienen una adicción a las apuestas puedan compartir sus experiencias y ayudar a otros, ya que ellos conocen “lo tremendamente dañino que son las apuestas”.

Esta iniciativa busca generar conciencia y ofrecer apoyo a quienes atraviesan esta difícil situación, promoviendo un entorno de comprensión y ayuda mutua.

Informe de Gonzalo Carrasquera