Histórica elección de bolivianos en Mendoza con masiva participación electoral

La comunidad boliviana en Mendoza vivió una jornada histórica el domingo, al participar masivamente en las elecciones para elegir a su próximo presidente. Más de 15.000 votantes bolivianos en la provincia acudieron a las urnas, en un proceso que se desarrolló con total normalidad.

Las elecciones se realizaron en cinco lugares: Capital, San Carlos, Luján, San Rafael y Maipú. Según fuentes del consulado, la participación se estima entre el 70 y 80 por ciento del padrón electoral, destacando un aumento significativo respecto a elecciones anteriores.

Una representante del consulado comentó a Cadena 3: “Por suerte ha transcurrido con total normalidad, excepto en la mañana... Estoy calculando un 70, un 80 por ciento del padrón electoral ha venido a emitir su voto”. La gran afluencia de votantes se evidenció desde temprano, con filas de hasta tres cuadras.

Los resultados preliminares indican que el candidato de centro derecha Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano lidera la contienda, mientras que el expresidente Jorge Quiroga Ramírez ocupa el segundo lugar. Ambos candidatos irán a una segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

Esta elección es significativa, ya que marca un cambio en la preferencia política de los bolivianos en Mendoza, optando por un rumbo más conservador tras más de dos décadas de gobierno del MAS, en medio de un llamado del expresidente Evo Morales a votar en blanco.

La comunidad celebra esta jornada electoral como un fortalecimiento de su democracia, y la expectativa es alta de cara a la segunda vuelta.

Informe de Laura Carbonari