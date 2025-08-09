En vivo

Detienen a un hombre por robo agravado que amenazó a niños con un arma en Tucumán

Un hombre de 29 años es acusado de robo agravado tras amenazar a niños con un arma durante un asalto en Tucumán. Se dictó presión preventiva de 30 días.

09/08/2025 | 10:04Redacción Cadena 3

FOTO: Robo en Tucumán: un hombre amenaza a niños

Un hombre de 29 años enfrenta graves acusaciones tras amenazar con armas de fuego a niños durante un robo en Tucumán. La justicia le dictó presión preventiva por 30 días.

El individuo está acusado del delito calificado de robo triplemente agravado, ya que el hecho fue cometido con escalamiento, en poblado y en banda, y con el uso de un arma de fuego.

El incidente tuvo lugar en un domicilio de la zona noreste de la capital tucumana durante el mes de junio. En ese momento, el acusado, junto a dos cómplices, ingresó en una casa y, apuntando con un arma de fuego, amenazó a uno de los niños presentes.

Durante el asalto, desde el sector del living, los delincuentes se apoderaron de diversos objetos, que incluyen un parlante, zapatillas, prendas de vestir y un televisor, antes de darse a la fuga.

Uno de los cómplices fue atrapado por vecinos y ya enfrenta una condena tras un juicio abreviado. Por su parte, el acusado fue detenido en la vía pública y contaba con un pedido de captura vigente.

Informe de Rosalía Cazorla

