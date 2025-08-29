FOTO: Desarticulan una banda de "levanta portones" en Córdoba: más de 10 detenidos.

Más de diez detenidos en Córdoba, en el marco de varios allanamientos ordenados por el fiscal Juan Pablo Klinger.

De este modo, se desarticula una banda dedicada a forzar los portones de las viviendas.

Se trata de la banda de los "levanta portones", cuyos miembros forzaban los ingresos de las casas. Una vez dentro, se llevaban electrodomésticos, dinero en efectivo y joyas.

Todos los detenidos enfrentan acusaciones por el delito de asociación ilícita y permanecerán en prisión. Desde la fiscalía también se anunció que no se descartan más detenciones.

Informe de Francisco Centeno.