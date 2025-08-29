En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Desarticulan una banda de "levanta portones" en Córdoba: más de 10 detenidos

Los delincuentes ingresaban a las casas y robaban electrodomésticos, dinero en efectivo y joyas.

29/08/2025 | 12:31Redacción Cadena 3

FOTO: Desarticulan una banda de "levanta portones" en Córdoba: más de 10 detenidos.

  1.

    Audio. Desarticulan una banda de "levanta portones" en Córdoba: más de 10 detenidos

    Siempre Juntos

    Episodios

Más de diez detenidos en Córdoba, en el marco de varios allanamientos ordenados por el fiscal Juan Pablo Klinger. 

De este modo, se desarticula una banda dedicada a forzar los portones de las viviendas.

Se trata de la banda de los "levanta portones", cuyos miembros forzaban los ingresos de las casas. Una vez dentro, se llevaban electrodomésticos, dinero en efectivo y joyas.

Todos los detenidos enfrentan acusaciones por el delito de asociación ilícita y permanecerán en prisión. Desde la fiscalía también se anunció que no se descartan más detenciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho