Desarticulan cuatro kioscos de droga en Tucumán tras denuncias de vecinos
Los allanamientos fueron en los barrios Obrero y Palo Blanco. Detuvieron a una pareja.
26/08/2025 | 12:15Redacción Cadena 3
FOTO: Desarticulan cuatro kioscos de droga en Tucumán tras denuncias de vecinos.
-
Audio. Desarticulan cuatro kioscos de droga en Tucumán tras denuncias de vecinos
Siempre Juntos
La Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Tucumán desarticuló cuatro kioscos de comercialización de estupefacientes en los barrios Obrero y Palo Blanco.
Esta acción se llevó a cabo tras recibir llamados anónimos de vecinos de la localidad de Concepción.
El jefe de la división, Miguel Castillo, informó en Cadena 3 que las denuncias señalaron que los domicilios se dedicaban a la venta de sustancias ilegales. En estos lugares se secuestró cocaína, elementos de corte, dinero, productos de venta y celulares que serán analizados.
Como resultado del operativo, una pareja fue detenida. Uno de los detenidos ya cumplía con arresto domiciliario por casos de narcomenudeo.
/Inicio Código Embebido/
Crisis sanitaria. Fentanilo: el ministerio de Salud de Santa Fe denunció el robo de 68 ampollas
Las autoridades informaron que la medicación faltante no corresponde a la marca y lote involucrado en el reciente caso de contaminación.
/Fin Código Embebido/
Informe de Rosalía Cazorla.