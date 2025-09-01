En vivo

Sociedad

Daniel Segura, mendocino perdido en París, apareció sano y salvo tras búsqueda

Daniel Enrique Segura fue hallado tras más de 26 horas de angustia. Su hija, Eugenia, utilizó carteles para localizarlo, y la Policía de París revisó cámaras. La insulina baja provocó su desorientación. 

01/09/2025 | 16:10Redacción Cadena 3

FOTO: Daniel Segura, mendocino perdido en París, apareció sano y salvo tras búsqueda

  1.

    Audio. Daniel Segura, mendocino perdido en París, aparece sano y salvo tras búsqueda

    Viva la Radio

    Episodios

Una historia con final feliz llega desde la capital francesa. Daniel Enrique Segura, un mendocino intensamente buscado en París, apareció sano y salvo hace algunas horas.

Su hija, Eugenia Segura, confirmó la noticia en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción y lo compartió con Cadena 3. "Pegué carteles por la zona donde él estaba perdido".

Eugenia detalló que recibió una llamada del café cercano donde se habían colocado los carteles. "Me dijeron que él estaba ahí, que me estaba buscando. Me pasaron por teléfono con él y me dijo, 'me perdí, me perdí, me perdí, estoy bien, me perdí, que venga'".

Es importante destacar que el hombre había desaparecido hace más de 24 horas y había dormido anoche a la intemperie. Durante más de 26 horas, la familia empapeló gran parte de la zona con carteles que incluían un número de teléfono para recibir información.

A pesar de la angustia, la familia lamentó la falta de apoyo de la Embajada Argentina, pero destacó la rapidez de la Policía de París en revisar las cámaras de seguridad. Finalmente, la acción de Eugenia fue lo que permitió encontrar a Daniel.

La desorientación de Daniel fue provocada por la baja de insulina, lo que lo llevó a pasar la noche a la intemperie.

Informe de Laura Carbonari 

Lectura rápida

¿Quién fue encontrado sano y salvo en París?
Daniel Enrique Segura fue encontrado sano y salvo tras ser intensamente buscado.

¿Quién confirmó la noticia?
Su hija, Eugenia Segura, confirmó la noticia en sus redes sociales.

¿Cuánto tiempo había estado desaparecido?
Daniel había desaparecido hace más de 24 horas.

¿Qué acción tomó la familia para encontrarlo?
La familia empapeló la zona con carteles durante más de 26 horas.

¿Qué causó la desorientación de Daniel?
La desorientación fue provocada por la baja de insulina.

