Argentina enfrentará a México en Chicago tras cancelar la gira por China
El encuentro, que genera una gran expectativa en el público, se disputará a mediados de octubre.
08/08/2025 | 11:51Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina enfrentará a México en Chicago a mediados de octubre.
Audio. La selección argentina se enfrentará a México en Chicago tras cancelar gira por China
La selección argentina jugará ante México en Chicago tras suspender su gira por China.
El duelo se programó para mediados de octubre, durante una fecha FIFA, y tendrá lugar en "la ciudad de los vientos". El cambio de escenario responde a diversos factores, como la logística y el desgaste que implica el largo viaje hasta Asia en plena temporada.
El partido, que se disputará a mediados de octubre, se enmarca en una rivalidad que suele despertar altas expectativas en el público mexicano.
Informe de Bárbara Anderson.
