Argentina enfrentará a México en Chicago tras cancelar la gira por China

El encuentro, que genera una gran expectativa en el público, se disputará a mediados de octubre.

08/08/2025 | 11:51Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina enfrentará a México en Chicago a mediados de octubre.

  1.

    Audio. La selección argentina se enfrentará a México en Chicago tras cancelar gira por China

    Siempre Juntos

    Episodios

La selección argentina jugará ante México en Chicago tras suspender su gira por China

El duelo se programó para mediados de octubre, durante una fecha FIFA, y tendrá lugar en "la ciudad de los vientos". El cambio de escenario responde a diversos factores, como la logística y el desgaste que implica el largo viaje hasta Asia en plena temporada.

El partido, que se disputará a mediados de octubre, se enmarca en una rivalidad que suele despertar altas expectativas en el público mexicano. 

Informe de Bárbara Anderson.

Lectura rápida

¿Quién jugará contra México? La selección argentina.

¿Cuándo se disputará el partido? A mediados de octubre.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En Chicago.

¿Por qué se cambió el lugar del partido? Por factores de logística y desgaste del viaje a China.

¿Qué tipo de partido será? Un encuentro en el marco de una rivalidad que genera altas expectativas en el público mexicano.

