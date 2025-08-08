Argentina enfrentará a México en Chicago tras cancelar la gira por China

FOTO: Argentina enfrentará a México en Chicago a mediados de octubre.

La selección argentina jugará ante México en Chicago tras suspender su gira por China.

El duelo se programó para mediados de octubre, durante una fecha FIFA, y tendrá lugar en "la ciudad de los vientos". El cambio de escenario responde a diversos factores, como la logística y el desgaste que implica el largo viaje hasta Asia en plena temporada.

El partido, que se disputará a mediados de octubre, se enmarca en una rivalidad que suele despertar altas expectativas en el público mexicano.

Informe de Bárbara Anderson.