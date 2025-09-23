En vivo

Russo regresó a los entrenamientos de Boca con la mirada puesta en Defensa

Tras haber sido hospitalizado durante la jornada del lunes, el técnico "xeneize" recibió el alta y se hizo presente en la práctica vespertina.

23/09/2025 | 22:10Redacción Cadena 3

FOTO: Russo regresó a los entrenamientos de Boca con la mirada puesta en Defensa y Justicia . (Foto NA: @bocajrs)

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, regresó este martes a los entrenamientos del equipo tras haber sido hospitalizado con la mirada puesta en el duelo del próximo sábado ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025.

Luego de darle día libre al plantel xeneize el pasado lunes, el conjunto de La Ribera debía retornar a las prácticas sin saber quien estaría a cargo de la misma por la internación del entrenador de 69 años producto de un fuerte cuadro de deshidratación.

Sin embargo, Russo se realizó estudios médicos durante la jornada del martes y ante los positivos resultados, el DT del cuadro azul y oro recibió el alta. Acto seguido, se presentó en Boca Predio para dirigir el entrenamiento.

Cabe destacar que, a principios de mes, el entrenador nacido en Lanús debió ser internado durante cuatro días en el sanatorio Fleni por una infección urinaria, la cual lo dejó fuera de sus labores por diez días.

Boca se enfrentará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el próximo sábado a partir de las 19:00, en un partido correspondiente a la decima fecha del Torneo Clausura 2025.

Si bien Russo recibió el alta médica, habrá que esperar para conocer cómo evolucionará en los próximos días su salud. Por lo pronto, se espera que “Miguelo” diga presente en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El probable once de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia:

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Lectura rápida

¿Quién regresó a los entrenamientos de Boca?
El director técnico Miguel Ángel Russo regresó a los entrenamientos.

¿Por qué había sido hospitalizado Russo?
Fue hospitalizado por un cuadro de deshidratación.

¿Cuándo se enfrenta Boca a Defensa y Justicia?
El partido es el sábado a las 19:00.

¿Dónde jugará Boca contra Defensa y Justicia?
El encuentro será en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela.

¿Qué se espera respecto a la salud de Russo?
Se espera que evolucione bien tras recibir el alta médica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

