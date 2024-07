Darío Benedetto rescindió su contrato y ya no es más jugador de Boca

Darío Benedetto rescindió contrato con Boca Juniors y a partir de ahora es jugador libre. Su segundo ciclo en el club termina antes de lo previsto, ya que el vínculo finalizaba en diciembre, pero la decisión fue de común acuerdo.

"El Pipa", que había sido marginado del plantel tras un polémico episodio en un entrenamiento, ya no tenia lugar en el equipo al punto de no estar citado en los encuentros que jugaba el equipo comandado por Diego Martínez. Tampoco estuvo en el banco el miércoles en el partido ante Independiente del Valle, con la numerosa cantidad de jugadores que no pudieron disputar el encuentro.

La llegada de Milton Giménez como alternativa de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel adelanto el fin del delantero en Boca Juniors. Darío Benedetto ahora espera ofertas del fútbol exterior para continuar su carrera.

Los posibles destinos del delantero se encuentran en Norteamérica. Tijuana, donde ya jugó y América son dos de los clubes mexicanos que le acercarían una oferta al jugador. Desde la MLS (Mayor League Soccer), también llegarían ofertas de contrato, pero todavía no hay rumores de clubes que se hayan contactado con él.

Los números de Dario Benedetto en su segundo ciclo en Boca

96 partidos.

26 goles.

7 asistencias.

3 títulos: Copa de la Liga (2022), Primera División (2022) y Supercopa Argentina (2022).

Los números finales de Darío Benedetto

172 partidos.

71 goles (19° goleador historico junto a Paulo Valentim).

19 asistencias.

6 títulos: Primera División (2016-17), Primera División (2017-18), Supercopa Argentina (2018), Copa de la Liga (2022), Primera División (2022) y Supercopa Argentina (2022).