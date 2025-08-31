En vivo

Deportes

Boca venció a Aldosivi y estira su racha en el Torneo Clausura

El "Xeneize" le ganó al "Tiburón" por 2-0 con goles de Di Lollo y Battaglia y suma tres partidos al hilo con victorias. 

31/08/2025 | 16:27Redacción Cadena 3

FOTO: Boca venció a Aldosivi.

  1. Audio. 1º gol de Boca a Aldosivi. (Lautaro Di Lollo)

    La Cadena del Gol

    Episodios

Boca venció a Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y estira su racha en el Torneo Clausura.

El equipo de Miguel Ángel Russo ganó 2-0 con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia y suma tres partidos al hilo con victorias.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no solo alcanzó la tercera plaza de su Grupo, sino que también suma tres puntos importantes en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores por tabla anual.

Ahora, los de La Ribera deberán visitar a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, el elenco de Mar del Plata no levanta cabeza, profundizó su adverso presente y todavía no consiguió un triunfo en el campeonato local. Además, complicó aun más su permanencia en la categoría, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la general.

En tanto, el “Tiburón” se medirá ante Sarmiento, el sábado 13 de septiembre a partir de las 21:15 por la octava jornada del Torneo Clausura.

Sin demasiados sobresaltos y sin ser ampliamente superior al rival, Boca logró tres puntos importantes de la mano de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

Sobre el cierre de la primera mitad, Jorge Carranza, arquero de Aldosivi, cometió un error en la salida y le cedió la pelota a Carlos Palacios, quien envió un centro preciso a la cabeza del defensor central para que este abriera el marcador en un momento clave del encuentro.

Más adelante, una discreta segunda mitad tuvo el tanto del mediocampista por la misma vía luego de un gran tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes. De esta manera, el cuadro azul y oro se llevó la victoria y comenzó a levantar lo que fue un complicado comienzo en el segundo semestre del 2025.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/


