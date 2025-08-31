Los puntajes del triunfo de Boca ante Aldosivi
El periodista de Cadena 3 Marcelo Lamberti analizó el rendimiento de los jugadores de ambos equipos.
31/08/2025 | 16:26Redacción Cadena 3
FOTO: Boca le ganó a Aldosivi en Mar del Plata.
Aldosivi
Jorge Carranza: 4
Ignacio Guerrico: 4
Santiago Laquidaín: 3
Yonathan Cabral: 3
Giuliano Cerato: 4
Martín García: 2,50
Roberto Bochi: 5
Federico Gino: 4
Tiago Serrago: 6
Tobías Cervera: 4
Matías Ariel García: 2,50
Boca Juniors
Agustín Marchesín: 5
Lautaro Blanco: 4
Ayrton Costa: 5
Lautaro Di Lollo: 6
Juan Barinaga: 4
Carlos Palacios: 5
Leandro Paredes: 5
Rodrigo Battaglia: 6
Brian Aguirre: 3
Miguel Merentiel: 5
Édinson Cavani: 4