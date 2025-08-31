En vivo

Los puntajes del triunfo de Boca ante Aldosivi

El periodista de Cadena 3 Marcelo Lamberti analizó el rendimiento de los jugadores de ambos equipos. 

31/08/2025 | 16:26Redacción Cadena 3

FOTO: Boca le ganó a Aldosivi en Mar del Plata.

Aldosivi

Jorge Carranza: 4

Ignacio Guerrico: 4

Santiago Laquidaín: 3

Yonathan Cabral: 3

Giuliano Cerato: 4

Martín García: 2,50

Roberto Bochi: 5

Federico Gino: 4

Tiago Serrago: 6

Tobías Cervera: 4

Matías Ariel García: 2,50

Boca Juniors

Agustín Marchesín: 5

Lautaro Blanco: 4

Ayrton Costa: 5

Lautaro Di Lollo: 6

Juan Barinaga: 4

Carlos Palacios: 5

Leandro Paredes: 5

Rodrigo Battaglia: 6

Brian Aguirre: 3

Miguel Merentiel: 5

Édinson Cavani: 4

