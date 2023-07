Matías Moreno, tras debutar en Belgrano: "Es un sueño cumplido"

Matías Moreno debutó en Primera División de Belgrano el lunes pasado, en el empate 1 a 1 contra Colón en Santa Fe.

Juega de defensor central, categoría 2003 (19 años) y mide 1,91 m. Si estuvo nervioso, no se notó en cancha, pero él dice que no fue así: "El debut me agarró tranquilo gracias a mis compañeros y al Guille (Farré), que me hablaron, me dijeron que juegue como siempre, y así fue".

"Es mi sueño de chiquito, desde los 13 años. Soy hincha de este club", contó Moreno.

Al ser consultado sobre cómo fue enterarse que iba a ser titular, respondió: "En la semana, cuando Guille paró el equipo, me sorprendió; no lo esperaba. Pero me dio confianza para jugar".

Belgrano se prepara para enfrentar a San Lorenzo, que vendrá a Córdoba con un equipo totalmente alternativo, ya que el próximo miércoles juega Copa Sudamericana. "Es un rival complicado, que prioriza el arco en cero. Vamos a tratar de ganarlo", agregó Moreno.

Entrevista de Federico Borello