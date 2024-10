Matías Moreno donó $200 millones a Belgrano: "Soñaba con dejarle algo al club"

El exdefensor de Belgrano Matías Moreno, actual futbolista de Fiorentina de Italia, le donó más de 200 millones de pesos al club de barrio Alberdi para sus divisiones inferiores.

La noticia fue confirmada por el club en forma oficial. "Belgrano comunica que, por decisión propia, Matías Moreno le donó al club para sus divisiones juveniles una importante suma de más de 200 millones de pesos. Este gesto gigante hacia la institución que lo formó nos llena de orgullo, y reafirma el sentido de pertenencia que tienen nuestros futbolistas formados en la cantera pirata", publicó la institución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, el zaguero señaló: "Siempre soñé con poder dejarle algo al club. Llevamos a Belgrano en la sangre, toda la familia".

"En el momento en que empecé a jugar mejor, dije que ojalá pudiera dejarle algo al club en agradecimiento, porque no estaría acá si no fuera por Belgrano", añadió el defensor de "La Fiore", de 21 años.

Asimismo, se despegó de quienes lo comparan con Cristian "Cuti" Romero, también surgido en "El Celeste" y actual pieza clave de la selección argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"No le doy bola a la comparación con el Cuti. Él es el mejor central del mundo; no tiene sentido la comparación. Es un elogio, pero no le doy importancia", afirmó.

Moreno pasó a Fiorentina en agosto pasado por un importe fijo de USD 5.550.000, más uno variable, por objetivos, de USD 1.332.000.

Entrevista de "Tiempo de Juego"