Belgrano perdió por goleada ante Central Córdoba en el Gigante de Alberdi

Belgrano no pudo y perdió por goleada ante Central Córdoba en el Gigante de Alberdi en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El “Pirata” cayó por 3-0 ante el conjunto santiagueño por los goles de Gastón Verón y Diego Barrera en dos oportunidades.

Además, en el "Pirata" se fue expulsado por doble tarjeta amarilla, Lisandro López.

Con este resultado, Belgrano quedó décimo en la tabla de posiciones de la zona A del Torneo Clausura.

Belgrano comenzó perdiendo desde el arranque cuando tras una mala salida de Nicolás Meriano y luego de un centro, el arquero Thiago Cardozo falló en la salida y Gonzalo Verón anotó el 1-0 a los tres minutos.

Luego del gol de la visita, Belgrano buscaba el empate en los píes de Lucas Zelarayán y la chance más clara llegó con un cabezazo de Franco Jara que tapó Alan Aguerre.

El segundo tiempo comenzó como había terminado el primero con Belgrano intentando romper a la defensa del conjunto santiagueño.

GOLAZO DE CENTRAL CÓRDOBA: contra letal del Ferroviario y definición de Barrera para el 2-0 ante Belgrano en el #TorneoClausura.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/B2rox9BawU — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

A los ocho minutos de la segunda parte el "Ferroviario" sacó una muy buena contra y Diego Barrera, de tres dedos, anotó el segundo para su equipo.

A los 29 minutos, Lisandro López se fue expulsado por doble amarilla tras una falta.

Alan Aguerre siguió siendo la figura del conjunto santiagueño y del partido con grandes atajadas como un remate de afuera del "Chino" Zelarayán.

A los 38 minutos y tras un pase atrás, Barrera la tuvo que empujar y anotó el 3-0 definitivo en el marcador.

Belgrano visitará el próximo domingo a Defensa y Justicia en la siguiente fecha del torneo.

