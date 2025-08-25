Belgrano perdió por goleada ante Central Córdoba en el Gigante de Alberdi
El “Pirata” cayó por 3-0 ante el conjunto santiagueño con goles de Gastón Verón y Diego Barrera en dos oportunidades.
25/08/2025 | 20:55Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano perdió con Central Córdoba en Alberdi. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Belgrano cayó en Alberdi.
Belgrano no pudo y perdió por goleada ante Central Córdoba en el Gigante de Alberdi en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El “Pirata” cayó por 3-0 ante el conjunto santiagueño por los goles de Gastón Verón y Diego Barrera en dos oportunidades.
Además, en el "Pirata" se fue expulsado por doble tarjeta amarilla, Lisandro López.
Con este resultado, Belgrano quedó décimo en la tabla de posiciones de la zona A del Torneo Clausura.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Los puntajes de la derrota de Belgrano ante Central Córdoba
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
/Fin Código Embebido/
Belgrano comenzó perdiendo desde el arranque cuando tras una mala salida de Nicolás Meriano y luego de un centro, el arquero Thiago Cardozo falló en la salida y Gonzalo Verón anotó el 1-0 a los tres minutos.
Luego del gol de la visita, Belgrano buscaba el empate en los píes de Lucas Zelarayán y la chance más clara llegó con un cabezazo de Franco Jara que tapó Alan Aguerre.
El segundo tiempo comenzó como había terminado el primero con Belgrano intentando romper a la defensa del conjunto santiagueño.
/Inicio Código Embebido/
GOLAZO DE CENTRAL CÓRDOBA: contra letal del Ferroviario y definición de Barrera para el 2-0 ante Belgrano en el #TorneoClausura.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025
?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/B2rox9BawU
/Fin Código Embebido/
A los ocho minutos de la segunda parte el "Ferroviario" sacó una muy buena contra y Diego Barrera, de tres dedos, anotó el segundo para su equipo.
A los 29 minutos, Lisandro López se fue expulsado por doble amarilla tras una falta.
Alan Aguerre siguió siendo la figura del conjunto santiagueño y del partido con grandes atajadas como un remate de afuera del "Chino" Zelarayán.
A los 38 minutos y tras un pase atrás, Barrera la tuvo que empujar y anotó el 3-0 definitivo en el marcador.
Belgrano visitará el próximo domingo a Defensa y Justicia en la siguiente fecha del torneo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan?
Belgrano y Central Córdoba.
¿Cuándo se juega el partido?
Este lunes a las 19 horas.
¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Julio César Villagra, Córdoba.
¿Cómo está el desempeño de Belgrano?
Llega con cuatro partidos sin derrotas y una reciente eliminación en la Copa Argentina.
¿Qué canales transmiten el partido?
Se puede ver por ESPN Premium y plataformas digitales.
[Fuente: Noticias Argentinas]