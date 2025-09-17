Belgrano enfrenta a Newell´s por el pase a semifinales: seguí la previa en vivo

Belgrano y Newell's chocan en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio La Pedrera.

Seguí en vivo la previa del partido:

El “Pirata” llega algo apremiado por su mala racha en el Torneo Clausura, pero viene de eliminar a Independiente; mientras que el conjunto del Ogro Fabbiani, llega tras un triunfo en el certamen local y alcanzó esta instancia tras eliminar a Atlético Tucumán. Espera Argentinos Juniors en semis.

