Belgrano buscará prolongar su buen momento ante El Tiburón

Aldosivi y Belgrano chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15.30 horas de Argentina en el Estadio José María Minella. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Pirata” llega encendido con dos triunfos al hilo, mientras que el conjunto marplatense está necesitado de una alegría.

Probables formaciones

Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Mariano Charlier.

Belgrano: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Ricardo Zielinski.

