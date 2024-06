Lucas Arn, tras el título: "Hicimos un partido fuera de serie"

Lucas Arn, el capitán de Atenas habló con Cadena 3 tras el ascenso a la Liga Nacional y se refirió a las cualidades del equipo, su decisión de venir a Córdoba cuando pensaba el retiro y las sensaciones de conseguir el título de la Liga Argentina.

"Estoy más aliviado que contento, tal vez la alegría empiece a aparecer en las próximas horas, pero mucho alivio porque no sé si éramos tan conscientes de lo que podíamos llegar a ganar, sino que éramos muy conscientes de la oportunidad que podíamos llegar a perder", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, destacó que "hicimos un partido fuera de serie" y aclaró que nunca se imaginó un desarrollo tan holgado como terminó siendo el juego decisivo de este viernes en el polideportivo Carlos Cerutti.

"Me imaginé mucho más nerviosismo, me imaginé más errático, tal vez. En esos momentos es difícil estar concentrado, es difícil estar certero, es difícil bajar el nivel de ansiedad, la cabeza va más rápido que las piernas. Entonces nunca me lo imaginé de esa forma, pero se dio, sinceramente, un partido de otra liga", sumó.

Atenas y Arn, un camino para reencontrarse

"La oferta de Atenas apareció en un momento de mi carrera que, para serte sincero, hace un año me había replanteado si tenía ganas de seguir jugando. Donde había perdido un poco el romanticismo con la vocación o con mi rol de jugador. Y apareció un poco esta propuesta de encabezar un proyecto siendo líder para volver nada más ni nada menos que Atenas a la Liga Nacional", reveló el capitán.

Y agregó: "Por momentos era muchísima presión, por momentos muy difícil y por momentos mis compañeros me hicieron muy fácil, tuvo de todo, tuvo un montón de matices en la temporada".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los primeros que creímos que esto era posible, sin duda, éramos nosotros los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, todo el comité deportivo de Atenas. Creo que construyó este proyecto con la idea de que esto era realidad, no era solo un eslogan de Atenas vuelve, era siempre una idea firme", sentenció.

Por último, enumeró las virtudes de un plantel que quedará en la historia del "Griego": "Este equipo tiene mucho carácter, construido sin duda, tiene gente que va al frente, tiene gente que se aguanta los momentos difíciles, tiene gente que tenía muchas ganas de ganar, de conseguir esto".

Entrevista de Jorge "Cacho" Mercado.