Los Celtics vencieron a los Mavericks y se consagraron campeones de la NBA

Boston Celtics se consagró campeón de la NBA por decimoctava vez en su historia tras derrotar como local por 106-88 a Dallas Mavericks y selló así la serie por 4-1, en el quinto partido de la final del certamen, disputado en el TD Garden.

El alero del elenco vencedor Jayson Tatum fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos y llevó a su equipo a lograr un nuevo título, que le permitió despegarse de Los Ángeles Lakers, que quedaron con 17, y ser la franquicia más ganadora de la competencia.

/Inicio Código Embebido/

damn it feels good to be a champion pic.twitter.com/dyerKWU6xQ