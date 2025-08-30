En vivo

Las mejores jugadas del triunfazo de Argentina ante Canadá en la AmeriCup

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni dominó el encuentro de principio a fin, con varios pasajes de un alto nivel, que le permitieron ganar cómodamente 83-73. Mirá las más destacadas

30/08/2025 | 23:41Redacción Cadena 3

FOTO: José Vildoza, la gran figura del triunfo ante Canadá. (Foto: FIBA)

La Selección Argentina de básquet no solo venció con autoridad a Canadá por 83-73 en la semifinal de la AmeriCup 2025 disputada en Nicaragua: también regaló jugadas memorables que encendieron al público y reflejaron la identidad del equipo que dirige Pablo Prigioni.

La noche tuvo como gran figura al cordobés José “Pepe” Vildoza, quien aportó 26 puntos y 6 asistencias y dejó dos triples para el recuerdo. El primero llegó tras una jugada colectiva de alto vuelo, con circulación de balón rápida y precisa que culminó con Vildoza lanzando en soledad desde 45°, para levantar a la gente y mantener la ventaja en un momento clave del partido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El segundo triple fue aún más espectacular: un bombazo lejano desde el pique, ejecutado con la confianza de un jugador encendido. Esa conversión fue un verdadero golpe anímico para Canadá, que había llegado como favorito, pero se topó con una Argentina inspirada y convencida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otra de las acciones destacadas la protagonizó Gonzalo Corbalán, que con decisión fue al aro en penetración. Ante el cierre de la defensa rival, improvisó un pase de espaldas hacia la esquina, donde esperaba Nicolás Brussino, quien no dudó y liquidó la jugada con un triple certero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fueron solo algunas de las tantas combinaciones colectivas que exhibió el conjunto albiceleste, que además tuvo aportes sólidos de Corbalán (12 puntos y 10 rebotes) y Juan Fernández (11 tantos y 5 rebotes). Con este despliegue de talento y compromiso, Argentina envió un mensaje claro: el presente ilusiona y el futuro está asegurado.

La final ante Brasil será este domingo a las 21.10, en un clásico continental imperdible con la AmeriCup en juego.

Otras jugadas destacadas del gran triunfo argentino:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

