Las mejores jugadas del triunfazo de Argentina ante Canadá en la AmeriCup

La Selección Argentina de básquet no solo venció con autoridad a Canadá por 83-73 en la semifinal de la AmeriCup 2025 disputada en Nicaragua: también regaló jugadas memorables que encendieron al público y reflejaron la identidad del equipo que dirige Pablo Prigioni.

La noche tuvo como gran figura al cordobés José “Pepe” Vildoza, quien aportó 26 puntos y 6 asistencias y dejó dos triples para el recuerdo. El primero llegó tras una jugada colectiva de alto vuelo, con circulación de balón rápida y precisa que culminó con Vildoza lanzando en soledad desde 45°, para levantar a la gente y mantener la ventaja en un momento clave del partido.

??ARGENTINA Y UNA CLASE DE BASQUET para ganarle a Canadá y meterse en la final de la @AmeriCup!! Cómo no ilusionarse con este equipo. Mañana el clásico sudamericano contra Brasil para definir al campeón. @VildozaJ11 la rompió con 26pts (7/9 en triples) pic.twitter.com/XHa9qQ6SUc — Igna García Iturriza (@IgnaGarcia10) August 31, 2025

El segundo triple fue aún más espectacular: un bombazo lejano desde el pique, ejecutado con la confianza de un jugador encendido. Esa conversión fue un verdadero golpe anímico para Canadá, que había llegado como favorito, pero se topó con una Argentina inspirada y convencida.

Otra de las acciones destacadas la protagonizó Gonzalo Corbalán, que con decisión fue al aro en penetración. Ante el cierre de la defensa rival, improvisó un pase de espaldas hacia la esquina, donde esperaba Nicolás Brussino, quien no dudó y liquidó la jugada con un triple certero.

?? #AmeriCup | PASALA COMO QUIERAS. @gonzacorbalan10



?? En vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891 pic.twitter.com/zhHp7wuC84 — Argentina Básquet (@cabboficial) August 31, 2025

Fueron solo algunas de las tantas combinaciones colectivas que exhibió el conjunto albiceleste, que además tuvo aportes sólidos de Corbalán (12 puntos y 10 rebotes) y Juan Fernández (11 tantos y 5 rebotes). Con este despliegue de talento y compromiso, Argentina envió un mensaje claro: el presente ilusiona y el futuro está asegurado.

La final ante Brasil será este domingo a las 21.10, en un clásico continental imperdible con la AmeriCup en juego.

Otras jugadas destacadas del gran triunfo argentino:

Este lapso es un ejemplo del 1T: buenos tiros, duros atrás, muy bien a pista abierta.



PD: el ángulo de pase de Fernández a la carrera... pic.twitter.com/lQrX6NFDml — Carlos Altamirano (@altamirano45) August 31, 2025

IMPARABLE: ¡TRES TRIPLETES DE NEGRETE EN EL PARTIDO! ??????



?? Tras una gran combinación, Alex Negrete anotó el 34-17 ante Canadá ???? por la FIBA #AmericupEnDSPORTS.#BásquetEnDSPORTS



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! ???? pic.twitter.com/8M7Lq8u7Vi — DSPORTS (@DSports) August 31, 2025

INCREÍBLE: ¡DOBLE TRIPLE DE JOSE VILDOZA! ????



?? El jugador albiceleste aumentó la ventaja por 45-24 ante Canadá ???? por la FIBA #AmericupEnDSPORTS.#BásquetEnDSPORTS



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! ???? pic.twitter.com/l5DYKuLzAs — DSPORTS (@DSports) August 31, 2025

