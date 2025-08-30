En vivo

La selección Argentina enfrenta a Canadá por un lugar en la final de la Americup

El partido se jugará desde las 21:10 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello, de Nicaragua, y podrá verse en vivo por TyC Sports y DSports.

30/08/2025 | 18:41Redacción Cadena 3

FOTO: El base cordobés José Vildoza con la camiseta argentina. (Foto: FIBA)

La Selección argentina de básquetbol tiene este sábado un desafío mayúsculo: enfrentará a Canadá en la semifinal de la Americup, con la mira puesta en avanzar a la final del torneo que se disputa en Managua, Nicaragua. El partido se jugará desde las 21:10 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello y podrá verse en vivo por TyC Sports y DSports.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni llega tras un agónico triunfo ante Puerto Rico, en un partido que se definió en tiempo suplementario. La defensa zonal y los ajustes tácticos permitieron a Argentina controlar la pintura y neutralizar a un rival más alto y físico. Juan Fernández se destacó con 8 tapas, mientras que el ataque mostró solidez colectiva, con 23 asistencias en 24 conversiones de campo. El principal punto débil fueron las 20 pérdidas de balón.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Del otro lado estará Canadá, un rival invicto hasta ahora y con un plantel plagado de talento y potencia física. Entre sus figuras se destacan los jugadores de la NBA Kyshawn George y Leonard Miller, responsables de marcar el ritmo del equipo. Canadá llega con números impresionantes: 60% en dobles y 41% en triples, con Mfiondu Kabengele dominando la pintura y George y Kyle Wiltjer brillando desde el perímetro.

El ganador del cruce se medirá en la final del domingo ante Brasil o Estados Unidos, que juegan desde las 17:40 (hora argentina). Para Argentina, la clave estará en repetir la solidez defensiva, cuidar el balón y mantener la eficacia colectiva que lo llevó a superar a Puerto Rico.

Datos del partido:

Argentina vs. Canadá (semifinal Americup)

Hora: 18:10 local / 21:10 Argentina

Dónde verlo: TyC Sports / DSports

Estadio: Polideportivo Alexis Argüello, Managua

Lectura rápida

¿Qué partido jugará la Selección argentina de básquetbol? La Selección argentina enfrentará a Canadá en la semifinal de la Americup.

¿Quién dirige al equipo argentino? El equipo está dirigido por Pablo Prigioni.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el sábado a las 21:10 (hora argentina).

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El partido se disputará en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua.

¿Cómo llega Canadá al partido? Canadá llega invicto y con un plantel destacado, con un 60% en dobles y 41% en triples.

