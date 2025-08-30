La selección Argentina enfrenta a Canadá por un lugar en la final de la Americup
El partido se jugará desde las 21:10 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello, de Nicaragua, y podrá verse en vivo por TyC Sports y DSports.
30/08/2025 | 18:41Redacción Cadena 3
FOTO: El base cordobés José Vildoza con la camiseta argentina. (Foto: FIBA)
La Selección argentina de básquetbol tiene este sábado un desafío mayúsculo: enfrentará a Canadá en la semifinal de la Americup, con la mira puesta en avanzar a la final del torneo que se disputa en Managua, Nicaragua. El partido se jugará desde las 21:10 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello y podrá verse en vivo por TyC Sports y DSports.
El equipo dirigido por Pablo Prigioni llega tras un agónico triunfo ante Puerto Rico, en un partido que se definió en tiempo suplementario. La defensa zonal y los ajustes tácticos permitieron a Argentina controlar la pintura y neutralizar a un rival más alto y físico. Juan Fernández se destacó con 8 tapas, mientras que el ataque mostró solidez colectiva, con 23 asistencias en 24 conversiones de campo. El principal punto débil fueron las 20 pérdidas de balón.
???? ?????????? ?????????????????? ????— Argentina Básquet (@cabboficial) August 30, 2025
?? La Selección Mayor masculina va por el pase a la FINAL de la @AmeriCup.
?? Canadá ????
?? 21:10 hs
??? Polideportivo Alexis Argüello, Managua ????
??? Transmite TyC Sports, DSports y Courtside 1891 pic.twitter.com/kXphmQIk7v
Del otro lado estará Canadá, un rival invicto hasta ahora y con un plantel plagado de talento y potencia física. Entre sus figuras se destacan los jugadores de la NBA Kyshawn George y Leonard Miller, responsables de marcar el ritmo del equipo. Canadá llega con números impresionantes: 60% en dobles y 41% en triples, con Mfiondu Kabengele dominando la pintura y George y Kyle Wiltjer brillando desde el perímetro.
El ganador del cruce se medirá en la final del domingo ante Brasil o Estados Unidos, que juegan desde las 17:40 (hora argentina). Para Argentina, la clave estará en repetir la solidez defensiva, cuidar el balón y mantener la eficacia colectiva que lo llevó a superar a Puerto Rico.
Datos del partido:
Argentina vs. Canadá (semifinal Americup)
Hora: 18:10 local / 21:10 Argentina
Dónde verlo: TyC Sports / DSports
Estadio: Polideportivo Alexis Argüello, Managua
