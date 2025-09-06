FOTO: Finlandia sorprende a Serbia y a Jokic para avanzar a cuartos de final en el EuroBasket

Elias Valtonen anotó ocho puntos en los últimos dos minutos y Finlandia sorprendió este sábado a Serbia para imponerse por 92-86 en los octavos de final del EuroBasket.

El astro Nikola Jokic terminó con 33 puntos, el máximo número del partido, pero fue Finlandia la que logró los tiros importantes al final para dar la mayor sorpresa del torneo hasta ahora.

29 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. Finlandia se cargó a Serbia de la mano de Lauri Markkanen y está en cuartos de finales. pic.twitter.com/zENsCwpQLx — Isolation (@IsolationNBA) September 6, 2025

Serbia anotó seis puntos sin respuesta para tomar una ventaja de 77-75 en el último cuarto, pero el triple de Valtonen con dos minutos restantes puso a los finlandeses arriba por 82-78. Valtonen añadió un rebote ofensivo y otro triple para ayudar a que Finlandia se despegara.

El triple de Jokic desde lejos con 16 segundos restantes acercó a Serbia a cinco puntos, pero Finlandia aseguró fácilmente la victoria.

“Jugaron un gran partido. Desde el principio no estuvimos listos”, reconoció Jokic, cuyo equipo iba perdiendo 11-1 al inicio. “Simplemente no estaba listo desde el salto inicial”.

Fue la primera victoria de Finlandia sobre Serbia desde 2009. Los serbios llegaron al torneo como uno de los favoritos, pero quedan eliminados en los octavos de final por segunda vez consecutiva.

Finlandia terminó con 20 rebotes ofensivos, lo que Jokic calificó como “simplemente inaceptable”.

“Sabíamos lo que estaban haciendo, nos preparamos bien, vimos videos. Aun así lograron ser mejores y más duros que nosotros”, dijo la estrella de los Nuggets de Denver.

Lauri Markkanen lideró a Finlandia con 29 puntos y Valtonen terminó con 13. En los cuartos de final, Finlandia se enfrentará a Francia, medallista de plata olímpica, o Georgia.

Franceses y georgianos juegan este domingo

Más temprano, Turquía, Alemania y Lituania también avanzaron. Alperen Sengun, seleccionado al Juego de Estrellas de la NBA, anotó 24 puntos por Turquía, que resistió ante Suecia para ganar 85-79. Alemania, campeona del mundo, tuvo dificultades al principio contra Portugal antes de despegarse para una victoria de 85-58, mientras que Lituania resistió un intento de remontada para vencer a la coanfitriona Letonia por 88-79 en Riga.

Arnas Velicka lideró a Lituania, tres veces campeona, con 21 puntos y 12 asistencias.

Sengun, un ala-pívot de los Rockets de Houston, añadió 16 rebotes y seis asistencias en una actuación estelar contra Suecia, que empató a 76-76 gracias a un triple de Ludvig Hakanson con poco menos de tres minutos restantes.

Hakanson lideró a los suecos con 16 puntos, mientras que el ala-pívot del Panathinaikos Cedi Osman contribuyó con 17 unidades para Turquía.

Alemania supera las dificultades de tiro

Portugal tenía una delantera de 32-31 al medio tiempo y sólo estaba un punto atrás después de tres cuartos. Alemania lo limitó luego a sólo siete puntos el resto del camino.

Los alemanes tuvieron dificultades para lidiar con el pívot de los Celtics de Boston Neemias Queta, quien contabilizó 18 puntos y 11 rebotes.

El capitán de Alemania Dennis Schröder, quien enfrentó insultos raciales durante un partido contra Lituania hace una semana, anotó 16 puntos, lo mismo que Franz Wagner a pesar de que ambos se combinaron para fallar 11 triples.

En la primera mitad, Alemania solo acertó uno de 18 intentos desde más allá del arco.

Se guardó un minuto de silencio antes del inicio en memoria de las víctimas del accidente de tranvía en Lisboa.

¿Qué sigue?

Turquía jugará contra Polonia o Bosnia-Herzegovina por un lugar en las semifinales, mientras que Alemania se enfrentará a Italia o Eslovenia, que cuenta con Luka Doncic, en forma.

Lituania se enfrentará a Grecia o Israel.

Los partidos restantes de los octavos de final son el domingo.

España, la campeona defensora, fue eliminado el jueves en la fase de grupos por la Grecia de Giannis Antetokounmpo.

Los cuartos de final comienzan el martes.