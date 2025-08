De’Aaron Fox extendió su contrato con los Spurs por una cifra millonaria

El escolta de los Spurs de San Antonio De’Aaron Fox acordó una extensión de contrato máxima de cuatro años y 228 millones de dólares con el equipo, dijo el lunes una persona con conocimiento de la situación.

Fox estuvo bajo contrato esta temporada por el último año de su acuerdo de cinco años y 163 millones de dólares. La extensión comenzó en la temporada 2026-27, según la fuente, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Spurs aún no anunciaron el acuerdo.

Se esperó el movimiento después de que los Spurs hicieran un gran impacto en la fecha límite de cambios la campaña pasada al obtener a Fox de los Kings de Sacramento. Fox tuvo promedios en su carrera de 21,5 puntos y 6,1 asistencias en ocho temporadas en la NBA. Promedió 19,7 puntos y 6,8 asistencias en 17 juegos con los Spurs el año anterior.

Los Spurs, con Fox, el francés Victor Wembanyama, el novato del año Stephon Castle y la selección número dos de este año, Dylan Harper, parecen estar preparados para ser un equipo contendiente en la Conferencia Oeste.