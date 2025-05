Atenas arranca los playoffs ante Obras: horarios, fechas y las claves para ganar

La pasión del básquetbol se enciende en la ciudad con el inicio de los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25. Atenas, que terminó la temporada regular en el 12° puesto, se prepara para enfrentar un duro desafío en la Reclasificación contra Obras Sanitarias, el 5° clasificado, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores y soñar con avanzar a los cuartos de final.

El camino de los playoffs arranca este sábado 24 de mayo, y Atenas tendrá que dar batalla en una serie al mejor de cinco partidos frente a un rival de peso. El primer duelo será a las 20 en el mítico Templo del Rock, casa de Obras Sanitarias, donde los cordobeses buscarán dar el primer golpe.

El segundo encuentro, también en Buenos Aires, está programado para el lunes 26 a las 20.05. Luego, la serie se trasladará a Córdoba, al estadio Estructuras Pretensa, para el tercer juego el viernes 30 de mayo a las 21.30. Si la serie se extiende, el cuarto partido será el domingo 1° de junio en Córdoba, y un eventual quinto juego regresará al Templo del Rock el miércoles 4 de junio.

Atenas, con su rica historia y una hinchada que nunca abandona, llega a esta instancia con la garra que lo caracteriza. Aunque enfrentan a un Obras Sanitarias que cuenta con la ventaja de localía por su mejor posición en la tabla, el equipo cordobés confía en su experiencia y en el apoyo de su gente para dar la sorpresa.

Los fanáticos podrán seguir cada minuto de la acción en vivo. Los juegos 1, 3 y 4 (de ser necesario) se transmitirán por Básquet Pass, mientras que el segundo encuentro irá por DSports. Además, las plataformas digitales como Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play ofrecerán opciones para no perderse ningún detalle de esta emocionante serie.

En paralelo, otras tres series de Reclasificación prometen emociones: Riachuelo de La Rioja vs. Unión de Santa Fe, Regatas Corrientes vs. San Martín de Corrientes, y Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Los ganadores de estas llaves se unirán a los cuatro gigantes que lideraron la fase regular –Boca Juniors, Oberá Tenis Club, Instituto de Córdoba y Quimsa de Santiago del Estero– en los cuartos de final.