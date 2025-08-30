Argentina venció a Canadá y definirá el título de la AmeriCup contra Brasil

La Selección Argentina de básquet dio este sábado un paso decisivo en su camino por revalidar el título continental: superó con autoridad a Canadá por 83-73 en la semifinal de la AmeriCup 2025, disputada en Nicaragua, y se aseguró un lugar en la gran final.

El equipo conducido por el cordobés Pablo Prigioni dominó de principio a fin, estableciendo una diferencia clara que supo sostener a lo largo de los 40 minutos. Con un juego colectivo sólido, Argentina volvió a dar el golpe para vencer a un rival que aparecía como el máximo candidato en la previa y buscará este domingo repetir la conquista lograda en Recife 2022, justamente frente a Brasil, su histórico rival.

Básquet Básquet. Las mejores jugadas del triunfazo de Argentina ante Canadá en la AmeriCup El conjunto dirigido por Pablo Prigioni dominó el encuentro de principio a fin, con varios pasajes de un alto nivel, que le permitieron ganar cómodamente 83-73. Mirá las más destacadas.

La gran figura de la semifinal fue José “Pepe” Vildoza, autor de 26 puntos y 6 asistencias, con una eficacia notable desde la línea de tres. También se destacaron Gonzalo Corbalán, con 12 puntos y 10 rebotes, y Juan Fernández, con 11 tantos y 5 rebotes, en un conjunto que mostró intensidad defensiva y precisión en ataque.

En la otra semifinal, Brasil sorprendió y venció a Estados Unidos por 92-77, firmando un triunfo histórico que le permitió meterse en la definición.

La final entre Argentina y Brasil se disputará este domingo a las 21.10, con transmisión de TyC Sports, DSports y CourtSide 1891. Será un clásico con sabor a revancha y con la AmeriCup en juego.