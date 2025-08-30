En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Argentina venció a Canadá y definirá el título de la AmeriCup contra Brasil

El conjunto nacional se impuso por 83-73 ante los canadienses, con el cordobés José Vildoza como gran figura con 26 puntos (7 triples) y un gran juego colectivo. Este domingo, 21.10, la final contra Brasil.

30/08/2025 | 23:26Redacción Cadena 3

FOTO: Gonzalo Corbalán mira el panorama ante la marca de Carr. (Foto: FIBA)

FOTO: El base cordobés José Vildoza con la camiseta argentina. (Foto: FIBA)

La Selección Argentina de básquet dio este sábado un paso decisivo en su camino por revalidar el título continental: superó con autoridad a Canadá por 83-73 en la semifinal de la AmeriCup 2025, disputada en Nicaragua, y se aseguró un lugar en la gran final.

El equipo conducido por el cordobés Pablo Prigioni dominó de principio a fin, estableciendo una diferencia clara que supo sostener a lo largo de los 40 minutos. Con un juego colectivo sólido, Argentina volvió a dar el golpe para vencer a un rival que aparecía como el máximo candidato en la previa y buscará este domingo repetir la conquista lograda en Recife 2022, justamente frente a Brasil, su histórico rival.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La gran figura de la semifinal fue José “Pepe” Vildoza, autor de 26 puntos y 6 asistencias, con una eficacia notable desde la línea de tres. También se destacaron Gonzalo Corbalán, con 12 puntos y 10 rebotes, y Juan Fernández, con 11 tantos y 5 rebotes, en un conjunto que mostró intensidad defensiva y precisión en ataque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la otra semifinal, Brasil sorprendió y venció a Estados Unidos por 92-77, firmando un triunfo histórico que le permitió meterse en la definición.

La final entre Argentina y Brasil se disputará este domingo a las 21.10, con transmisión de TyC Sports, DSports y CourtSide 1891. Será un clásico con sabor a revancha y con la AmeriCup en juego.

Lectura rápida

¿Qué logró la Selección Argentina de básquet? Superó a Canadá por 83-73 en la semifinal de la AmeriCup 2025.

¿Quién es el entrenador del equipo? El equipo es conducido por el cordobés Pablo Prigioni.

¿Cuándo se disputará la final? La final se jugará este domingo a las 21.10.

¿Dónde se lleva a cabo la AmeriCup 2025? La AmeriCup 2025 se disputa en Nicaragua.

¿Por qué es importante el partido final? Será un clásico entre Argentina y Brasil con la AmeriCup en juego, además de ser una revancha histórica.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho