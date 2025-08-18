Impresionante vuelco en una carrera en General Roca: cómo está el piloto

FOTO: Impactante vuelco en una carrera en Río Negro.

El piloto Juan Ignacio Álvarez fue protagonista de un impactante accidente en la Fiat Competizione, que este fin de semana desembarcó en General Roca, Río Negro.

Mientras se disputaba la sexta fecha de la temporada, el auto tuvo problema en los frenos, lo que provocó que se despistara y diera diez vuelcos.

Si bien Álvarez logró salir por sus medios, sufrió lesiones debido al fuerte impacto.

Según informó Carburando, los estudios médicos confirmaron que sufrió una fractura de clavícula. Está fuera de peligro, fue trasladado a un centro de salud, donde continuará con los controles.



/Inicio Código Embebido/

?? Juan Ignacio Álvarez protagonizó un espectacular vuelco en la final de la @fiatcomparg en General Roca.#FiatCompetizione #Alvarez pic.twitter.com/Yt0Qohah3I — Carburando (@CarburandoTV) August 17, 2025

/Fin Código Embebido/

El accidente se produjo en la séptima vuelta, en una competencia que estaba programada a 20 minutos más un giro. La carrera se detuvo durante varios minutos y cuando llegó la reanudación, la victoria quedó en manos de Daniel Cosenza, quien dominó de punta a punta.