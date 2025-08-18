En vivo

Deportes

Impresionante vuelco en una carrera en General Roca: cómo está el piloto

Se conoció el parte médico del corredor Juan Ignacio Álvarez. VIDEO.

18/08/2025 | 10:27Redacción Cadena 3

FOTO: Impactante vuelco en una carrera en Río Negro.

El piloto Juan Ignacio Álvarez fue protagonista de un impactante accidente en la Fiat Competizione, que este fin de semana desembarcó en General Roca, Río Negro.

Mientras se disputaba la sexta fecha de la temporada, el auto tuvo problema en los frenos, lo que provocó que se despistara y diera diez vuelcos.

Si bien Álvarez logró salir por sus medios, sufrió lesiones debido al fuerte impacto.

Según informó Carburando, los estudios médicos confirmaron que sufrió una fractura de clavícula. Está fuera de peligro, fue trasladado a un centro de salud, donde continuará con los controles.

El accidente se produjo en la séptima vuelta, en una competencia que estaba programada a 20 minutos más un giro. La carrera se detuvo durante varios minutos y cuando llegó la reanudación, la victoria quedó en manos de Daniel Cosenza, quien dominó de punta a punta.

Lectura rápida

¿Quién fue el protagonista del accidente?
El piloto Juan Ignacio Álvarez fue el protagonista del accidente.

¿Dónde ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar en General Roca, Río Negro.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió durante la sexta fecha de la Fiat Competizione.

¿Qué tipo de lesiones sufrió Álvarez?
Álvarez sufrió una fractura de clavícula, según los estudios médicos.

¿Quién ganó la carrera tras el accidente?
La victoria fue para Daniel Cosenza, quien dominó la competencia.

