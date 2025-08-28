El presidente de Paraguay sobre el Rally: "Para nosotros era un sueño”

El WRC Rally de Paraguay 2025 se lleva a cabo desde el 28 al 31 de agosto y Cadena 3 Argentina está presente para vivir la intensidad del evento.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña habló en exclusiva con Cadena 3 y compartió su entusiasmo por el evento, recordando sus experiencias en Córdoba, donde durante décadas los paraguayos asistieron a ver el Rally. "Para nosotros era un sueño", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se mostró entusiasmado luego de subirse a un auto de competencia y dijo: "La verdad que sentarme en auto de rally fue maravilloso, le pedí al piloto que no sea tímido y que acelere. Fue realmente una experiencia maravillosa".

Peña también expresó su deseo de que Córdoba y Paraguay puedan establecer una relación más cercana en el ámbito del automovilismo, sugiriendo la posibilidad de carreras hermanas.

Además, destacó el interés de la FIA en potenciar el deporte motor en Sudamérica, con la esperanza de que se puedan organizar más eventos en la región.

La cobertura de Cadena 3 incluirá todo el desarrollo del rally y los oyentes podrán seguir las actualizaciones a través de las redes sociales de la emisora.