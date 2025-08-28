En vivo

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El presidente de Paraguay sobre el Rally: "Para nosotros era un sueño”

Santiago Peña habló con Cadena 3 desde el WRC Rally de Paraguay 2025 y se mostró entusiasmado luego de subirse a un auto de carreras. 

28/08/2025 | 14:39Redacción Cadena 3

FOTO: Santiago Peña. (Archivo)

El WRC Rally de Paraguay 2025 se lleva a cabo desde el 28 al 31 de agosto y Cadena 3 Argentina está presente para vivir la intensidad del evento.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña habló en exclusiva con Cadena 3 y compartió su entusiasmo por el evento, recordando sus experiencias en Córdoba, donde durante décadas los paraguayos asistieron a ver el Rally. "Para nosotros era un sueño", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se mostró entusiasmado luego de subirse a un auto de competencia y dijo: "La verdad que sentarme en auto de rally fue maravilloso, le pedí al piloto que no sea tímido y que acelere. Fue realmente una experiencia maravillosa".

Peña también expresó su deseo de que Córdoba y Paraguay puedan establecer una relación más cercana en el ámbito del automovilismo, sugiriendo la posibilidad de carreras hermanas.

Además, destacó el interés de la FIA en potenciar el deporte motor en Sudamérica, con la esperanza de que se puedan organizar más eventos en la región.

La cobertura de Cadena 3 incluirá todo el desarrollo del rally y los oyentes podrán seguir las actualizaciones a través de las redes sociales de la emisora.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo? El WRC Rally de Paraguay 2025.

¿Quién es el presidente que habló sobre el evento? Santiago Peña.

¿Cuándo se realiza el rally? Desde el 28 al 31 de agosto.

¿Dónde se realiza el evento? En Paraguay.

¿Por qué es importante el evento para Paraguay? Representa un sueño para los paraguayos y busca fortalecer la relación con Córdoba en el automovilismo.

