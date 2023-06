Yavi, el pueblo jujeño que busca ser reconocido como uno de los mejores del mundo

Orgullo nacional

Yavi, la localidad jujeña que busca ser reconocida como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

Con su inagotable legado histórico, paisajístico y cultural, Yavi se postula para participar del nuevo concurso The Best Tourism Villages by UNWTO.

09/06/2023 | 10:10 Redacción Cadena 3