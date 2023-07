Viviana Rivero: "Hoy las historias de mujeres empoderadas refulgen e interesan"

Viviana Rivero nos sorprende con su última novela, titulada "Apia de Roma", que transporta a los lectores a la antigua Italia y al Imperio Romano.

En una entrevista con Cadena 3, Viviana Rivero compartió emocionantes detalles sobre su nuevo libro. "Siempre digo que mis libros tratan de tener tres elementos principales", dijo la autora.

"En primer lugar, un argumento fascinante que mantenga a los lectores despiertos hasta altas horas de la noche. En segundo lugar, una investigación histórica minuciosa y verosímil, como la que realicé para recrear la figura de Cleopatra en esta historia. Y en tercer lugar, el alma de la historia, el tema profundo que atraviesa la trama", reveló.

Rivero explicó que en "Apia de Roma" se aborda la necesidad de aprender a aceptar los cambios y lo que no puede ser cambiado. Destacó la importancia de la flexibilidad en nuestras vidas y mencionó que las personas longevas suelen ser aquellas que son más flexibles. Este tema profundo se desarrolla a lo largo de la novela y toma protagonismo hacia el final.

La historia gira en torno a Apia, una joven de 23 años que despierta una mañana y se entera de que su marido ha fallecido, lo que marca el comienzo de una nueva vida para ella. A medida que avanza la trama, Apia comienza a recordar momentos del pasado, permitiendo al lector adentrarse en su vida como viuda y experimentar la libertad que empieza a descubrir. Viviana Rivero resalta el papel de las mujeres en la antigua Roma y cómo intentaban superar las limitaciones impuestas por la sociedad de la época.

La autora reveló que la investigación para esta novela fue extensa y apasionante: "La investigación histórica me llevó muchos, muchos meses y muchos libros, muchos libros, pero muchos, una maleta llena de libros. Encontré un libro de la vida de Cleopatra y la quería leer. Encontré un libro nuevo de Octavio y quería leerlo. Entonces encontré algunos libros muy buenos, muy lindos, sobre todo traducidos de italianos, de cómo vivían, cómo eran las costumbres", contó.

Durante su investigación, descubrió fascinantes detalles sobre el papel de las mujeres en la sociedad romana, incluyendo el hecho de que fundaron un banco paralegal exclusivo para mujeres y administrado por mujeres.

Rivero también abordó la temática del patriarcado en su obra, destacando la importancia de contar estas historias en la actualidad.

"Me preguntaban por qué meter el tema del patriarcado. pero porque existió, sencillamente como eso. Porque existe. Nos interesa ahora mucho porque vivimos otra época, tal vez hace 20 años atrás escribías un libro así y no contabas nada, no te dabas cuenta, pero ahora cada situación donde la mujer trataba de saltar el límite a mí me refulgía en los libros. Es un tiempo que nos interesa", expresó.

El libro también tiene por supuesto cierta carga erótica: "No es todo sexo, no es todo trabajo, no es todo criar hijos. Es una cuota, tiene un toquecito. Tiene la proporción de erotismo que tiene la vida, para leer a las horas de la madrugada, como decías", contó entre risas.

"Además, la sexualidad en Roma era algo bastante importante. Y vamos a decir de que ellos eran muy libres en su sexualidad, pensemos que era antes de Cristo, antes del cristianismo", detalló.

"Apia de Roma" promete ser una novela cautivadora que combina un argumento interesante, una investigación histórica detallada y un tema profundo sobre la aceptación del cambio.

Viviana Rivero nos invita a explorar la vida de Apia, una mujer que desafía las limitaciones de su época y descubre su propia libertad.

"Yo siempre digo que lo que tenemos de especial en esta época de las mujeres es que tenemos los reflectores puestos sobre nosotras. Vivimos en una época en la que se cuestionan y se buscan cambios en las estructuras sociales. Nos cuestionan, nos están mirando", expresó.

Entrevista de Viva la Radio