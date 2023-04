Hugo Alconada Mon presenta "La ciudad de las ranas"

Por Lucía Fernández Cívico

El sábado 29 de abril, desde las 17.30 en la Sala José Hernández y junto a Jorge Fernández Díaz, Hugo Alconada Mon presenta su primera novela, "La ciudad de las ranas", sobre la fundación de la ciudad de La Plata de la mano de la Generación del 80. Julio Roca,

Dardo Rocha, católicos y masones, y los inmigrantes italianos, los grandes y anónimos protagonistas de la construcción de una ciudad llamada a ser referencia mundial, en el repaso de su diálogo con Entrelíneas.

¿Qué fue lo que motivó la escritura de este libro?

- Fue un proceso paulatino en el que primero empecé por leer, por gusto personal. Soy de La Plata, vivo en La Plata, luego comencé a encontrarme con datos maravillosos e inesperados, después ya me puse a investigar en serio y tratar de armar un rompecabezas pensando en escribir un libro de no-ficción, al estilo de "A Sangre Fría" u otras novelas de ese tipo. Y terminé encontrándome con que hay piezas del rompecabezas que faltan, que no están. El clic llegó cuando leí un viejo artículo de la época que habla de la Masacre de San Ponciano, en 1886. Leer ese texto fue como estar leyendo el guión de "Pandillas de Nueva York" versión argentina y ahí pensé: acá hay algo para escribir.

¿Cómo fue el proceso de escritura de una novela? ¿Con qué desafíos te encontraste?

- Me encontré con múltiples desafíos. El primero: piezas del rompecabezas que ya no están, porque sus protagonistas eliminaron esa documentación o aquellos registros, o sus familiares luego. Por ejemplo, las tres hijas de Julio Argentino Roca pasaron los dos años posteriores a la muerte del ex presidente purgando su archivo de todo documento que pudiera ser inquietante, incriminador para la memoria de su padre en lo político, patrimonial o de polleras. Y luego, también, falta mucho material, por ejemplo, de la Masonería porque o se eliminó o porque los herederos de esos masones no tenían ni siquiera idea de lo que estaban tirando a la basura, o las ratas que se lo comieron. Con lo cual los desafíos fueron por un lado la reconstrucción histórica y por otro lado también darle forma a algo que fuera consistente, atractivo y -dicho eso- yo también me divertí como un chico.

¿Encontrás similitudes con el territorio de ese entonces y el de hoy en día? ¿Cuáles?

- Te diría que quedan reflejos de aquella época, por ejemplo, en la ciudad de La Plata quedan todavía en pie algunos templos masónicos, algunos edificios, por supuesto además de los edificios públicos, edificios privados, algunas instalaciones del bosque, algunas calles que respetan el empedrado original. Mucho otro se perdió por las construcciones de las décadas sucesivas, o por la destrucción del patrimonio público, por la gran inundación de 2013, es decir, hubo múltiples factores. Aun así quedan vestigios, del mismo modo que quedan vestigios aislados, desperdigados por la ciudad de Buenos Aires. Y este fue otro de los desafíos para el cual, por ejemplo, tengo en mi casa un plano actual de la ciudad de La Plata de 1.50 x 1.50, al cual le puse atrás una lámina de telgopor y empecé a dibujar el viejo mapa sobre el mapa actual: dónde estaban los arroyos, los puentes de madera, dónde estaban los prostíbulos, las tomas de agua, los edificios principales, las mansiones privadas, adónde ocurrieron los grandes hitos, los crímenes, para tratar de hacerme una idea de aquel lugar, en aquella época, para después caminar por esos lugares y tratar de recuperarlos, al menos, mentalmente. De hecho, también en ese sentido, allí donde ocurrió la batalla de Ringuelet, en 1893, todavía hoy es un predio privado, pero que no se ha construido. Y el día exacto de esa batalla, el 8 de agosto, durante cinco años sucesivos fui a caminar por ese predio a la hora exacta, entonces enganché el lugar con viento, con lluvia, con sol y un día que fue espectacular con niebla. Yo caminaba por allí, no se veía nada, más allá de veinte metros y era como estar en el lugar.

¿Qué devoluciones recibiste de lectores y lectoras (y en especial de los platenses)?

- Las devoluciones fueron lindísimas e increíbles. Devoluciones con lecturas que yo no había pensado, pero que al mismo tiempo son válidas. Miradas sobre mi propio libro que no se me habían ocurrido, pero que también son válidas. Y cosas increíbles, como por ejemplo masones que me paran por la calle para contarme que son masones y pasarme audios adicionales. Personas que me cuentan que encontraron en mi libro a sus antepasados y te diría que más lindo todavía, personas que jamás conocieron la ciudad de La Plata, que son quizás de Córdoba, uruguayos o de la Patagonia o el Norte Argentino, cuando voy a presentar el libro pasan cosas alucinantes. Por ejemplo, me acuerdo un hombre que en la playa, en Valeria del Mar, un hombre de 83 años, este verano, se emocionó recordando a su abuelo, Pietro Liberati, un hombre que falleció hace no menos de 50 años y que el libro se lo había recuperado, y terminamos los dos emocionados.

Por último, ¿podrías recomendarnos 3 libros para leer (que estés leyendo, que te hayan gustado, que te hayan marcado de alguna manera)?

- El libro que más me marcó en toda mi vida, fue cuando yo tenía 24, Los Miserables de Victor Hugo, tan extraordinario que varias veces he pensado en volver a leerlo con 25 años más de vida y no me animo por el temor de que no llegue a sentirlo tan excepcional como lo sentí en aquellos tiempos, que me marcó para siempre. Un libro excepcional que leí hace poco, te diría "Un caballero en Moscú" de Amor Towles que me pareció muy recomendable, y por último ahora estoy leyendo "Fortuna" de Hernán Díaz, que lo elegí tras leer el anterior suyo, "A lo lejos".