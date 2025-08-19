Vaca Muerta destaca como motor energético clave y en expansión constante
Neuquén se consolida como motor energético vital para Argentina. Con más de 250.000 barriles diarios, su desarrollo transforma la economía y la infraestructura, atrayendo a miles de familias.
FOTO: Vaca Muerta, el futuro energético de Argentina.
Audio. Vaca Muerta destaca como motor energético clave para Argentina en expansión constante
Vaca Muerta, ubicado en Neuquén, se establece como un motor energético esencial para Argentina. Desde este lugar, se generan más del 50% del petróleo y gas del país, con una proyección de convertirse en exportador significativo en los próximos cinco años.
Rodrigo Ugarte, gerente de operaciones de YPF, explicó a Cadena 3 que actualmente la empresa produce más de 250.000 barriles de petróleo por día y más de 17 millones de metros cúbicos de gas. “Aspiramos a triplicar estos volúmenes, llegando a 1.800.000 barriles diarios”, afirmó.
Video. Neuquén se consolida como motor energético vital para Argentina
El desarrollo de Vaca Muerta implica la participación de cientos de empresas que proporcionan servicios y tecnología. “Neuquén emplea a muchísima gente y es notoria la cantidad de familias que llegan a radicarse aquí”, resaltó Ugarte.
La infraestructura en la zona también experimenta un auge, con la construcción de rutas y la escasez de alojamiento.
En las últimas décadas, la población de Añelo pasó de 400 a 40.000 habitantes, reflejando un crecimiento sin precedentes. El intendente Oscar Izaza señaló que el flujo diario de personas en la región alcanza las 90.000.
Vaca Muerta no solo transforma el panorama energético de Argentina, también redefine su estructura social y urbana, con proyecciones que la posicionan como un referente energético en el país y el mundo.
