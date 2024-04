Presidente de la Unión Industrial de Tigre: “La importación va a traer cierres"

El sector industrial de Argentina aseguró que la apertura de productos y la carga tributaria en las pymes va a provocar un “Industricidio”.

El presidente de la Unión Industrial de Tigre y director de Dusen Alimentos y DMC Agroindustrial, Gabriel Duranti, expresó en diálogo con Cadena 3, algunos conceptos para describir la realidad de las Pymes en este momento.

“’Industricidio’ es una descripción acertada del temor que tienen todos los industriales pymes, en este momento hay productos sin una debida licencia. Cuando llegó el nuevo gobierno, se suprimieron controles y cualquier persona con condiciones mínimas puede importar”.

“Exigimos que los productos que ingresen de afuera cumplan con las mismas normas sanitarias que cumplimos todos. Los contenidos de la mercadería debe cumplir condiciones mínimas, el consumidor puede poner en riesgo su salud por desconocimiento”, afirmó.

El empresario resaltó que los productos que ingresan de afuera deben cumplir con materiales de una calidad garantizada. “Entre todos debemos encontrar un vía y trabajar en convivencia con las mismas condiciones”, aseveró.

El régimen laboral en las Pymes

“Me gusta decir modernización laboral, los productos se pueden comprar y vender en cualquier lugar del mundo. No podemos exportar tributo, tenemos demasiados impuestos. Si quiero envasar pimentón en un envase de 200 gramos lo puedo hacer, pero hay una enorme cantidad de impuestos, cargas, envasado y mano de obra. Sobre todo lo nombrado, tenemos que pagar impuestos. Tuvimos un aumento del 100 por ciento en dólares”, mencionó el presidente de la Cámara de Tigre.

“Es difícil para la industria soportar esta catarata de impuestos, no nos van a comprar nunca desde el exterior con los precios que tenemos. Si creemos que un mercado o una simplificación del mercado o normativa que se le brinde a la Pyme le va a servir, es nuestra responsabilidad cuidarlo”, resaltó Duranti.

El directivo industrial puso como ejemplo las prepagas y aclaró que no puede ser que una obra social aumente el doble de un día para otro. “Durante años estuvieron con precios regulados, también es responsabilidad de las obras sociales. No se puede aumentar un 300 % en ningún rubro, mucho menos si en 20 años no lo hiciste”, dijo.

“Para la Pyme es muy positivo el período de prueba, toda persona tiene que tener un período de adaptación. Es un aparato siniestro judicial laboral que pone en riesgo la salud de una pyme. Hay una asociación de médicos y abogados que a una indemnización de 200 mil la llevan a 20 millones”, resaltó.

Ante la consulta de que los importadores también pagan aranceles para ingresar mercadería, el empresario respondió:

“Si bien hay productos de afuera también tributan, en Argentina alguien que fabrica zapatillas hace 20 mil por semana, mientras que en China producen 20 mil por hora, es algo más complejo”, afirmó.

“Lo importante no es la flexibilización laboral sino la modernización. Muchas veces conviene instalar la fábrica en otro país, como Paraguay por ejemplo, donde el empresario tiene costos estables y mayor respaldo del estado sin tanta carga impositiva. Cuando se desglosa la carga impositiva en algunos productos llega al 60% de impuestos”, concluyó.

