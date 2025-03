"No estaba en sus cabales", dijo el playero que atendió al hombre que murió

Un trágico incidente ocurrió este lunes en Córdoba, donde un hombre murió en circunstancias controvertidas tras un enfrentamiento con la Policía. El hecho sucedió en una estación de servicio YPF ubicada en Mariano Castex y Octavio Pinto a las 4:15 de la madrugada.

Fernando es el playero que atendió al hombre y, en diálogo con Cadena 3, relató lo ocurrido. "Cargó $10.000 de nafta en su EcoSport y, al intentar pagar, mostró signos de confusión. Era una persona que no estaba en sus cabales, estaba 'ido'", describió.

A pesar de tener el dinero, el hombre parecía perdido y no respondía a las preguntas del playero, según contó el trabajador.

Ante la falta de respuesta, Fernando decidió llamar a la Policía. "No me hablaba, no me decía absolutamente nada", explicó.

Al llegar los efectivos policiales, el hombre continuó ignorándolos. La situación se tornó más complicada cuando, tras un intento de reducción, el hombre comenzó a resistirse.

"Cuando lo agarran, empieza a gritar que le querían sacar la plata", relató el playero. A pesar de ser esposado, el hombre logró deshacerse de las esposas y comenzó a forcejear con los policías. En medio del forcejeo, el hombre se desmayó.

Los policías intentaron reanimarlo y solicitaron asistencia médica. "Llegó el servicio de emergencias del 107, le pusieron un suero, le inyectaron, pero no reaccionó", comentó Fernando a Cadena 3. Finalmente, se confirmó el fallecimiento del hombre.

El caso sigue bajo investigación y se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad aporten claridad. Fernando, quien lleva años trabajando en la estación, expresó su consternación: "Es la primera vez que me pasa algo así".

Entrevista de Rodolfo Barili.