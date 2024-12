"Mi temor es que no se investigue la verdad", dijo el abogado de la familia Cash

El caso de la desaparición de María Cash vuelve a cobrar protagonismo en Salta tras la solicitud de los investigadores de llevar al camionero detenido al lugar de los hechos trece años después del suceso. Héctor Romero sería la última persona en haber visto a la joven, en julio de 2011.

Romero está bajo la lupa de los investigadores desde el 14 de julio de 2011, cuando una testigo lo ubicó en la Ruta Nacional 34 con una mujer que hacía dedo. La mujer usaba un pantalón crema y un pullover rosado, se dirigía hacia el sur y se llamaba "María".

El abogado de la familia Cash, Pablo Tort, criticó la investigación inicial realizada por la Provincia. "Particularmente, fui muy crítico con la investigación que ha llevado a cabo la provincia de Salta en los primeros seis meses de la desaparición de María. Entiendo que hay muchas operaciones que deberían haberse hecho de otra forma, y otras que no se hicieron, que sí deberían haberse hecho. Creo que eso ha sido lo que ha perjudicado, en gran parte, a la investigación", dijo a Cadena 3.

Y añadió: "Más allá de que hubo para mí una negligencia en la investigación, si hubo un interés o no subyacente, me parece que se perjudicó la investigación. Mi temor personal es que no se llegue nunca a investigar la verdad".

La fiscalía cuestionó la credibilidad de Romero, quien, a lo largo de los años, cambió su versión de los hechos. En su primer testimonio, afirmó haber dejado a María Cash en el paraje Palomitas, cerca de la Difunta Correa.

Sin embargo, con el paso del tiempo, sus declaraciones varían: primero mencionó que la dejó antes de la diagonal de la Difunta Correa y, luego, que la dejó en el lugar mencionado originalmente. Este cambio de versión generó dudas sobre su implicación en la desaparición de la joven.

El perfil psicológico de Romero se convirtió en un elemento clave en la investigación. La jefa de psicólogos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Natalia Colombo, analizó su comportamiento y las inconsistencias en sus declaraciones. Según los investigadores, esto podría ser "contundente y lapidario" para el caso.

En tanto, un equipo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas se prepara para coordinar un rastrillaje en puntos clave de la Ruta Nacional 16. La fiscalía cree que podrían encontrar restos de María Cash en áreas como El Boquerón, El Tunal y Ceibalito. Estas zonas son relevantes, ya que Romero regresó a la misma área tras la desaparición de la joven.

El abogado de Romero planteó interrogantes sobre la evidencia presentada al sostener que no hay indicios de que el celular de su cliente haya estado en la zona de desaparición de María Cash. Argumentó que en ese lugar no hay señal de telefonía, por lo que sería imposible registrar el dispositivo.

Informe de Elisa Zamora.