"Me gatillaron": el estremecedor relato del suegro de Nahuel Molina tras el robo

Ocho delincuentes entraron a su casa y lo amenazaron con armas de fuego. "Me dijeron que si no les daba la plata, me mataban un nene", contó en Cadena 3.

10/07/2025 | 13:19Redacción Cadena 3