Larreta le bajó el tono a los dichos de Llaryora: "No creo en la confrontación"

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, le bajó el tono a los dichos del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora. El domingo pasado, tras consagrarse Daniel Passerini en la intendencia capitalina, Llaryora habló de "pituquitos de Recoleta" en referencia al centralismo porteño.

"Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta", dijo el gobernador electo mientras celebraba el triunfo de Daniel Passerini, su sucesor en la intendencia de la ciudad de Córdoba.

Este martes, Larreta habló con Cadena 3 y afirmó que no entra en las peleas. "No creo en la confrontación, no entro en la pelea. Pelear a los argentinos contra argentinos no va más. Quien no piensa como yo no es el enemigo. Yo propongo la construcción de una mayoría que impulse cambios que transformen la Argentina y perduren en el tiempo", sostuvo.

Sin mencionar a Llaryora directamente, Larreta aseguró haber sido el primero en proponer un país federal. "El Gobierno nacional debe dejar de apretar políticamente a las provincias. El kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años y ha sido un gobierno unitario. Vamos a cambiar eso para todos los argentinos, como dice la Constitución".

Y amplió: "No puede ser que, desde el Gobierno nacional, en Buenos Aires decidan si van a construir 10 viviendas en Tucumán o 10 kilómetros de ruta en Chaco. Eso lo tiene que decidir la gente".

Consultado por las internas en Juntos por el Cambio, Larreta dijo a Cadena 3 que nunca responderá agresiones ni hará críticas a otra persona de la misma coalición. "No contesto agresiones, para ganarle al kirchnerismo tenemos que estar juntos. Siempre promuevo la unidad, más allá de lo que hagan los otros".

"Estoy convencido de que la gran mayoría de los argentinos quiere resultados, no peleas. Alguien que resuelva los problemas con equipo y gestión", finalizó.

Entrevista de Rodolfo Barili.