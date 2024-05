Lewandowski y el aumento de dietas: "Hay un ataque sistemático a la Legislatura"

El senador peronista Marcelo Lewandowski habló sobre los aumentos que se dio a sí mismo el Congreso de la Nación y defendió la postura de los funcionarios.

“Los legisladores de las provincias ganan tres o cuatro veces más. Lo racional hoy choca contra lo emocional. A la política la denigraron en todos los aspectos. Que expliquemos que con los recursos hay que alquilar y viajar, no se puede desde lo racional. Hay un ataque sistemático a la Legislatura. Somos chivos expiatorios o responsables de todos los males”, expresó Lewandowski en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, el legislador santafesino se refirió a sus dichos sobre el asesino de Bruno Bussanich. “Se recortó malintencionadamente. El error fue hablar de chiquito, si decía chiquito o pendejito…cualquiera que tiene menos de 20 es un pibe. Después agregaron que yo decía que era pobrecito, que romanticé. Es un pibe asesino. Ese día hable de las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, consumo de drogas. Dije que los sicarios no son preparados en campos de entrenamientos, son pibes que salieron de los barrios atravesados por la violencia, les pusieron unos pesos y los mandaron a matar. Es diferente a grandes bandas narcos preparadas y entrenadas. El Ministerio Público de la Acusación aumentó tres veces la cantidad de detenidos, la Justicia Federal aumentó cuatro veces. Hay que seguir deteniendo, pero no alcanza, sino llenamos cárceles y el tema no se soluciona”, indicó.

Apertura de Pullaro y Ley Bases

El excandidato a gobernador analizó el discurso de Maximiliano Pullaro ante la Asamblea Legislativa. “Nadie puede poner en tela de juicio las propuestas en seguridad por ahora. La tecnología es una de las patas que hacen falta. Hay compromiso social con el Plan Abre, es fundamental la acción en los territorios. Y lo que gana un policía, un docente o un médico es cercano a la línea de la pobreza, eso no ayuda. Hoy está cortada la prestación de los servicios de IAPOS”, indicó.

Y señaló: “Cuando se exagera en torno a la provincia que se recibió, en lo económico no es tan grave. Y la sequía fue letal. Compartí eventos con el gobernador y estamos a disposición para pelear todo lo que sea para la provincia. El modelo productivo está en jaque. Tenemos que trabajar en conjunto, no importa cuál sea el signo político”.

Por otro lado, hizo mención a la Ley Bases y sostuvo: “Hay puntos básicos que son complicados y vamos a defender. Uno es el tema Ganancias, los trabajadores no pueden pagar lo que no tienen. El fin de la moratoria jubilatoria es otro tema, ¿teniendo una economía con el 50 por ciento en negro que hacemos con los que quieren jubilarse y no les hicieron aportes? El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) pone en jaque a las empresas de acá. Las fábricas dan trabajo. Uno no puede apoyar iniciativas que nos recuerden a despidos y protestas”.

“Actores del sector rural no encuentran interlocutores, no saben con quién hablar, no encuentran el rumbo –problematizó-. Hay una mirada de la macroeconomía, pero en el día a día, ¿qué vamos a hacer? A las empresas les abrimos las importaciones, ¿qué hacen, echan a su gente? Un empresario me dijo que pidió a Cancillería ayuda para exportar, y le dijeron que no estaban para eso”.

“Cuando dicen que la obra pública es un robo, puede serlo si no controlás. Pero si hace falta una ruta entre dos pueblos, ¿qué pasa? Sucedió con los ferrocarriles y su cierre, eso hizo desaparecer pueblos. Si no hay conectividad, gas, caminos y más en la ruralidad, se van al pueblo. Estamos convirtiendo a los campos en desiertos”, agregó.

Finalmente, Lewandowski evaluó la actualidad del peronismo y reflexionó: “No hay que pedir carnet de afiliación para ver cómo salimos adelante. Debe haber puntos de encuentro no solo dentro del justicialismo. La política debe entender que hoy la mirada de la gente es más amplia”.