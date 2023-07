Larreta apoyó a De Loredo tras su derrota: "Hizo una buena elección"

En la jornada política en La Rural, se presentaron los candidatos a presidente, excepto Juan Grabois, y Horacio Rodríguez Larreta elogió la elección de Rodrigo de Loredo en Córdoba y evitó confrontar a Martín Llaryora.

Por su parte, Juan Schiaretti justificó los dichos del gobernador electo de Córdoba y criticó la falta de federalismo en el país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Puntualmente y más allá de todos los temas de agenda que interesan al campo sobre lo que ocurrió ayer en la ciudad de Córdoba con las elecciones, el precandidato de Juntos por el Cambio se refirió al resultado y dijo Rodrigo de Loredo hizo una muy buena elección y destacó también la grandeza que tuvo al admitir rápidamente la derrota.

"En Córdoba, Rodrigo de Loredo hizo una muy buena elección, es un tipo que tiene un futuro enorme y que tuvo una enorme grandeza ayer cuando reconoció inmediatamente el resultado", expresó Larreta.

El candidato no ocultó su decepción ante el resultado pero destacó el optimismo en el futuro del partido en la provincia metropolitana: "Valoro muchísimo a Rodrigo Loredo. Obviamente uno tiene la expectativa de ganar, porque tenía él un plan muy en detalle para seguir mejorando la ciudad de Córdoba pero la gente decidió y eso lo respetamos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "unificar el tipo de cambio" es un objetivo prioritario de su gestión, pero apuntó a los que dicen que eso se puede lograr "el primer día" de gestión.

"¿Cuándo? No es el primer día, el que venga acá y diga que va a unificar el primer día no es serio, porque no hay dólares en el Central", resaltó el mandatario porteño.

Al participar de una disertación de precandidatos presidenciales en la 135 Exposición Rural de Palermo, Rodríguez Larreta sostuvo que "la unificación del tipo de cambio es un objetivo, pero para eso se necesitan recomponer las reservas del Banco Central y recuperar la confianza".

"Estas telenovelas de decisiones (del Gobierno) siguen atentando contra la credibilidad del país", consideró el postulante del PRO.

Sobre su gestión en caso de llegar a Balcarce 50, Rodríguez Larreta señaló: "Tenemos que ir a déficit fiscal cero el primer año. Vamos a reducir la estructura de ministerios a la mitad, pero con eso no alcanza. Necesitamos gente que sepa mirar cada partida en detalle".

"Para el campo lo que es del campo y hay que terminar con esta extracción de los recursos del campo de la era kirchnerista", subrayó Rodríguez Larreta, que cuestionó que "el Estado ha sido socio en las ganancias, pero se borra en las pérdidas".

Luego de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, el jefe de Gobierno porteño indicó que "todo se va a revisar", ya que -según dijo- "no es justo que traten de adelantar recursos del presupuesto del año que viene".

"Ofrezco trabajo, gestión, experiencia y el cómo, no tengan dudas de que el campo va a ser uno de los grandes protagonistas de la recuperación de la Argentina", agregó al cerrar su exposición, antes de la ronda de preguntas.

En el escenario central de la exposición, Rodríguez Larreta consideró que "la retenciones son un pésimo impuesto, más para un país que quiere duplicar sus exportaciones".

Al ser consultado sobre por qué había incorporado a un dirigente que había acompañado la resolución 125, en referencia a Miguel Ángel Pichetto, el postulante del PRO expresó: "Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos un acuerdo global con cada partido y en cada distrito es el partido quién define a sus candidatos, no soy yo. Yo me remito a acordar con todos aquellos que cada partido define y no tiene nada que ver mi posición respecto del campo".

"En la Ciudad de Buenos Aires yo lo que me comprometí lo cumplí", enfatizó Rodríguez Larreta.

Informe de Ariel Rodríguez