Invasión de langostas en la zona del Valle de Punilla y Sierras Chicas

Una invasión de langostas se desató en el Valle de Punilla y en la zona de Sierras Chicas en la provincia de Córdoba. Según Marcos Blanda, subsecretario de Agricultura y Recursos Naturales, estas langostas provienen de las provincias de Catamarca y La Rioja, y su desplazamiento podría estar relacionado con cambios en los vientos y la disponibilidad de alimento.

“La situación sobre la langosta sudamericana en la provincia de Córdoba existe un movimiento interprovincial entre La Rioja, Catamarca y Córdoba”, afirmó Blanda. “Hoy estaría presente en dos zonas predominantemente, una en la región del Valle de Punilla y otra en la zona de Sierras Chicas”.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Invasión de langostas en Punilla Video

/Fin Código Embebido/

A pesar de la magnitud de la plaga, que se ha visto en videos donde se puede ver a miles de estos insectos, Blanda subrayó que “sólo se alimentan de plantas, no son vectores de enfermedades, no representan un peligro directo para los humanos ni animales”. Además, destacó que las zonas urbanas no son su hábitat natural, por lo que “intentan alejarse rápidamente de los centros urbanos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para aquellos que avisten estas langostas, el gobierno de Córdoba y Senasa han habilitado un número de contacto: 0800 999 2386, donde se pueden reportar los avistamientos para que los equipos de control puedan verificar la situación y tomar las medidas necesarias.

La situación se mantiene bajo monitoreo, y las autoridades instan a la población a estar alerta y reportar cualquier avistamiento de la plaga.

Informe de Gonzalo Carrasquera