Finlandia es el país más feliz del mundo: la mirada de una argentina

Por octavo año seguido, Finlandia se consagró en el podio del Reporte Mundial de Felicidad, una medición anual que clasifica a 147 países en función de la percepción de bienestar de sus habitantes.

Dinamarca, Islandia y Suecia acompañan al país nórdico en los primeros lugares, consolidando el liderazgo de esta región en términos de calidad de vida y satisfacción.

Hay seis factores clave que determinan la felicidad de las naciones:

• PBI per cápita: nivel de ingresos y desarrollo económico.

• Esperanza de vida saludable: bienestar físico y acceso a la salud de calidad.

• Apoyo social: disponibilidad de otra persona en quien confiar en momentos difíciles.

• Libertad para tomar decisiones.

• Generosidad: evaluada a través de donaciones y actos altruistas.

• Percepción de corrupción en el gobierno y las instituciones.

Vicky Demarret es una argentina oriunda de Rosario que reside en Finlandia desde 2005. En diálogo con Cadena 3, compartió su experiencia respecto a por qué Finlandia e Islandia quedaron en el top de países más felices del planeta.

Explicó que los países que ocupan los primeros lugares tienen en común una baja pobreza y un sistema político organizado. "El dinero va donde tiene que ir y la gente tiene lo que tiene que tener", señaló. Esta estabilidad económica permite a los ciudadanos enfocarse en su salud mental.

La rutina diaria en Finlandia, según Vicky, no difiere en algunos puntos con la Argentina. "Se levantan, van a trabajar, regresan y salen con amigos. Pero acá no hay que preocuparse por la inseguridad", afirmó. La sensación de seguridad es un aspecto fundamental que contribuye a su felicidad.

Vicky mencionó que no tuvo problemas de adaptación. "Vine a un país donde las cosas funcionaban como yo quería", dijo, y destacó que la inseguridad y los problemas económicos son preocupaciones que no existen en su vida actual.

En cuanto a la vida social, comentó que, aunque puede ser más complicado reunirse debido a las responsabilidades laborales, aún mantiene una vida social activa. "Tengo cuatro o cinco amigos en un lado y otros cuatro o cinco en otro", aseguró.

La experiencia de Vicky en Finlandia refleja cómo la estabilidad económica y social impacta en la felicidad de sus habitantes, contrastando con la realidad de muchos en Argentina. "Acá no me preocupo por la casa ni la comida, me preocupo por mí misma", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.