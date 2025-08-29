Expectativas por el 17º coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
El encuentro se llevará a cabo el 2 de septiembre, con la presencia de líderes del sector y un análisis detallado de la situación industrial en Argentina.
29/08/2025 | 13:11Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Macario, presidente de la Unión Industrial Córdoba (Foto: archivo).
La Unión Industrial de Córdoba se prepara para su 17° coloquio, programado para el próximo 2 de septiembre y coincidiendo con el Día de la Industria. En ese marco, el presidente de la entidad, Luis Macario, destacó la relevancia del evento.
Macario explicó a Cadena 3 que asistirán líderes de la Unión Industrial Argentina y presidentes de unas 12 uniones industriales regionales. "El día 2 de septiembre, además de ser nuestro coloquio, se celebra el Día de la Industria y esta celebración tiene lugar en Córdoba en el marco del coloquio", indicó
Sobre la situación de la industria, Macario reconoció que no hay cambios significativos: "Hoy creo que hay una gran turbulencia en función de las próximas elecciones legislativas que se están acercando".
Además, destacó la preocupación por las elevadas tasas de interés y su impacto en el sector: "Con este nivel de tasas y este nivel de inflación, las tasas son altamente positivas y no hay ningún tipo de actividad industrial que resista esos costos financieros".
Macario mencionó que existen diferencias en el desempeño de los sectores: "Hay algunos sectores que están funcionando bien y nosotros en Córdoba podemos mencionar otro motriz, pero otros como la construcción, el calzado y la minería están más complicados".
El próximo coloquio promete ofrecer un análisis exhaustivo de la situación de la industria en Córdoba y en el ámbito nacional, con una amplia participación de referentes del sector.
Informe de Guillermo López.