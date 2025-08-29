En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Expectativas por el 17º coloquio de la Unión Industrial de Córdoba

El encuentro se llevará a cabo el 2 de septiembre, con la presencia de líderes del sector y un análisis detallado de la situación industrial en Argentina.

29/08/2025 | 13:11Redacción Cadena 3

FOTO: Luis Macario, presidente de la Unión Industrial Córdoba (Foto: archivo).

  1.

    Audio. Expectativas por el 17º coloquio de la Unión Industrial en Córdoba

    Ahora país

    Episodios

La Unión Industrial de Córdoba se prepara para su 17° coloquio, programado para el próximo 2 de septiembre y coincidiendo con el Día de la Industria. En ese marco, el  presidente de la entidad, Luis Macario, destacó la relevancia del evento.

Macario explicó a Cadena 3 que asistirán líderes de la Unión Industrial Argentina y presidentes de unas 12 uniones industriales regionales. "El día 2 de septiembre, además de ser nuestro coloquio, se celebra el Día de la Industria y esta celebración tiene lugar en Córdoba en el marco del coloquio", indicó

Sobre la situación de la industria, Macario reconoció que no hay cambios significativos: "Hoy creo que hay una gran turbulencia en función de las próximas elecciones legislativas que se están acercando". 

Además, destacó la preocupación por las elevadas tasas de interés y su impacto en el sector: "Con este nivel de tasas y este nivel de inflación, las tasas son altamente positivas y no hay ningún tipo de actividad industrial que resista esos costos financieros".

Macario mencionó que existen diferencias en el desempeño de los sectores: "Hay algunos sectores que están funcionando bien y nosotros en Córdoba podemos mencionar otro motriz, pero otros como la construcción, el calzado y la minería están más complicados".

El próximo coloquio promete ofrecer un análisis exhaustivo de la situación de la industria en Córdoba y en el ámbito nacional, con una amplia participación de referentes del sector.

Informe de Guillermo López.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho