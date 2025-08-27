¿Es posible para la Justicia recuperar mensajes borrados en celulares?

A raíz de la causa que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) detectaron que su teléfono celular, que comenzó a ser usado en septiembre de 2024, registró un borrado de mensajes.

Según indicó a Cadena 3 el especialista en ciberseguridad, Enrique Dutra, la posibilidad de recuperar mensajes borrados de un celular depende de varios factores.

"Se puede recuperar con las herramientas adecuadas y el proceso", afirmó, destacando la importancia del procedimiento pericial en estos casos.

Dutra explicó que el manejo del equipo después de borrar la información es esencial. "El teléfono no se tiene que apagar, se tiene que dar un montón de condiciones para que se pueda levantar la información de ese teléfono", indicó.

Los sistemas operativos también juegan un papel importante; la recuperación en Android suele ser más efectiva que en iOS.

Un caso mencionado por Dutra involucra un mal manejo en la recuperación de datos del teléfono de Cristina Fernández, donde parte de la información se perdió. En Android, la posibilidad de recuperar mensajes es mayor porque a menudo quedan rastros en la memoria externa. "Hemos hecho forense y hemos encontrado rastro de conversaciones o SMS en carpetas que tenía la memoria externa", comentó.

En el caso de un iPhone, la recuperación puede ser más complicada. Dutra explicó que depende de la versión del dispositivo y de los backups disponibles. "Si un usuario borra un chat de WhatsApp y actualiza el backup, es probable que no se pueda recuperar la información anterior", aclaró.

El experto también abordó la problemática de los formateos en los dispositivos. Si el teléfono se formatea de manera segura, la información se pierde. "El formateo seguro lo que hace es borrar la información y sobreescribe la información vieja", explicó.

Finalmente, destacó que siempre hay condiciones que un celular debe cumplir para que la información pueda ser recuperada, y la eficiencia de estas plataformas determina la posibilidad de acceder a datos borrados. "Cuando se trata de recuperar mensajes, hay que considerar muchos factores", concluyó Dutra.

Entrevista de Ahora País