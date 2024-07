Los padres de Catalina Gutiérrez, la joven brutalmente asesinada la semana pasada en barrio Ampliación Kennedy, en Córdoba, recibieron este lunes por la mañana los resultados finales de la autopsia. El informe reveló que la chica de 21 años murió por "estrangulamiento manual".

La familia de la joven y sus abogados se reunieron con el fiscal a cargo, José Mana, quien les transmitió tranquilidad y confianza en que la carátula del caso será modificada a femicidio. "Esta mañana estuvimos con nuestros abogados y la verdad que el fiscal es increíble, se puso a disposición totalmente", afirmó Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina, en diálogo con Cadena 3.

Marcelo también reveló que no ha tenido contacto con la familia del acusado, Néstor Daniel Aguilar Soto, desde que ocurrió el crimen. "Nunca nadie se comunicó con nosotros", dijo.

Por otra parte, el papá de Catalina fue consultado por el cover que realizaron de "Let it Be", popular tema de The Beatles y que se viralizó pedido personal a los medios de comunicación. "Lo grabamos en un estudio en barrio Alberdi, un estudio muy doméstico de un conocido músico. Yo canto desde chiquito y quería dejar grabado algo que había cantado desde los 15 años hasta los 50", recordó.

Y añadió: "Cuando grabamos yo cumplí 50 años, quería grabar algo y lo hice con mucho sacrificio, yendo los viernes a grabar. Entonces un día me dice Catalina 'papá, yo quiero cantar también'. Y le dije que tenemos que ensayar algo. Ella quería cantar, Catalina era así: caprichosa, como el padre también en algunas cuestiones. Era muy afinada, igual que su hermana Lucía".

Marcelo contó que Catalina también dominaba muy bien el inglés debido a que estudio durante 10 años. "Es increíble escucharla cantar, después ella siguió grabando sus cosas en Instagram. Amaba a Justin Bieber, a Paulo Londra, a María Becerra, que la fuimos a ver hace poquito en Buenos Aires. Era su ídola".

Tras la reunión de los padres de Catalina con el fiscal Mana, Marcelo contó que el encuentro les dio muchísima tranquilidad. "Me pareció increíble el trato que tuvo con nosotros él, la secretaria y todo el equipo que tiene, increíble. También tuvimos la desgracia de ver la autopsia, la lectura. Se puede decir que fue la muerte por estrangulamiento manual", concluyó.

Según pudo saber Cadena 3, Néstor Daniel Aguilar Soto (21) tenía antecedentes de acosar a compañeras en su colegio secundario Don Bosco, en San Carlos de Bariloche.

El informe de la autopsia también detalló los eventos previos al asesinato. Aguilar Soto invitó a Catalina a su casa antes de ir al shopping Patio Olmos, donde se encontrarían con otros amigos. Allí él le propuso ser algo más que amigos y, ante el rechazo, ella fue violentamente golpeada y estrangulada.

Posteriormente, en barrio Ampliación Kennedy, Aguilar Soto intentó incendiar el auto de Catalina con ella sin vida dentro, pero no lo logró debido a la falta de oxígeno. Luego, el joven se cambió la ropa y la lavó en su casa, donde también se encontró el anillo de Catalina.

Con las pruebas recolectadas hasta ahora, los investigadores creen que Aguilar Soto actuó solo y que será condenado a prisión perpetua por femicidio calificado por alevosía y violencia de género.

Entrevista de Rodolfo Barili. Informe de Juan Federico.