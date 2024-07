Conmovedor "Let it be" en la voz de Catalina Gutiérrez, a pedido de su papá

En un emotivo homenaje, Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina, compartió una canción grabada por su hija en un estudio. "Let it be", reconocida canción de The Beatles, fue difundida a pedido de Marcelo, quien se comunicó con Cadena 3 para recordar a su hija.

"No solo estudiaba arquitectura, cantaba todo el tiempo y cantaba muy bien. Me quiero morir", expresó Marcelo en su mensaje a la emisora. Su papá es oyente del programa y pidió a la producción de "Siempre Juntos" pasar el cover como una manera de recordarla.

El mensaje de Marcelo, el papá de Catalina Gutiérrez, a Agustina Vivanco, para recordar a su hija.

Catalina Gutiérrez,estudiante de arquitectura de 21 años, fue asesinada en barrio Ampliación Kennedy, al sur de la ciudad de Córdoba.

Néstor Daniel Soto Aguilar confesó el crimen y quedó detenido.

Los investigadores estiman que Soto sentía algo más que una amistad por Catalina y que se habría obsesionado con ella, ya que la celaba a pesar de que la joven tenía novio.

