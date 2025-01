El Gobierno autorizó el autodespacho de combustibles: ¿cómo funciona?

Mediante el Decreto 46/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional habilitó de forma optativa el autodespacho de combustible en todo el territorio argentino.

Las estaciones de servicio podrán implementar este sistema de manera total o parcial, instalando surtidores de autoservicio según su preferencia.

Para operar bajo esta modalidad, las empresas deberán solicitar autorización a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, la cual establecerá los requisitos técnicos y de seguridad necesarios.

Además, el decreto detalla protocolos como recolocar la tapa del tanque y asegurar la manguera tras el suministro, antes de encender el vehículo.

Modernización y seguridad como pilares de la medida

La norma, firmada por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, justifica la decisión en el avance tecnológico del sector, que permite garantizar condiciones de seguridad para los usuarios.

El texto señala que regulaciones anteriores quedaron obsoletas, limitando servicios más eficientes. El autodespacho facilitaría horarios comerciales extendidos (incluso 24 horas), reduciría costos operativos y ofrecería precios diferenciados más bajos para los consumidores.

Asimismo, se destacó que esta modalidad podría mitigar riesgos laborales, especialmente en zonas con alta inseguridad nocturna.

Implementación y beneficios ambientales

El decreto permite instalar tanques de almacenamiento sobre el terreno, evitando excavaciones complejas y reduciendo costos de mantenimiento.

Esta modalidad simplifica la detección de fugas y disminuye el riesgo de contaminación de suelos o aguas subterráneas, al minimizar filtraciones prolongadas.

El Gobierno también resaltó que el autoservicio de combustibles ya funciona en países como Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, Perú, Colombia y Uruguay, lo que respalda su viabilidad.

La opinión de los usuarios

En diálogo con Cadena 3, distintos usuarios de Córdoba se expresaron respecto a la medida.

En primer lugar, un automovilista dijo que le parecía "muy práctico", y señaló que solamente "hay que tener cuidado con no contaminarlo, o sea, tener en cuenta a la hora de cargar, que sea nafta en vez de gasoil".

Otro conductor, que prefirió el autodespacho, comentó: "Prefiero cargarme yo porque lo hace más ágil; lo ví en Europa y en Australia y es muy práctico".

Sin embargo, no todos comparten esta visión. Una automovilista manifestó sus reservas al respecto: "Me parece que es un poco engorroso y no sé si tiene alguna arista de riesgo la manipulación de las mangueras". En ese marco, planteó preocupaciones sobre la seguridad, especialmente en el caso del GNC, sugiriendo que podría ser más complejo que con otros tipos de combustible.

Informe de Gonzalo Carrasquera.