El exvocero del papa Francisco dijo que planeaba una visita especial a Argentina

Guillermo Marcó, amigo cercano del papa Francisco y exvocero del arzobispado de Buenos Aires cuando Bergoglio era cardenal, expresó su profundo dolor tras la muerte del pontífice, al tiempo que compartió reflexiones sobre su legado, su estilo de vida y las razones detrás de su no regreso a Argentina.

En una entrevista con Cadena 3, Marcó reveló detalles íntimos y su visión sobre el impacto de Francisco en la Iglesia y el mundo.

"Estoy procesando la noticia de la muerte de Francisco, trabajando, creo que es el mejor ejemplo que él nos dejó", afirmó Marcó, quien desde el fallecimiento del Papa recibió numerosos pedidos de entrevistas de medios nacionales e internacionales.

Confirmó que viajará a Roma el miércoles por la noche para estar presente el viernes, último día del velorio, y despedir a su amigo.

Marcó destacó el estilo personal de Francisco como su mayor legado: "Era su estilo de cercanía, de hablar con la multitud, pero también de mantener diálogos personales, el tacto personal, la dedicación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Subrayó la coherencia del Papa, quien vivió con sencillez en un apartamento de 40 metros cuadrados en la residencia Santa Marta, dentro del Vaticano. "Vivía como un cura, en un lugar de trabajo, comiendo en el mismo comedor con otros sacerdotes. No había contradicción en él", aseguró.

En ese contexto, el exvocero recordó una anécdota en la que Francisco le explicó que se quedó en Santa Marta "por motivos psiquiátricos", ya que los grandes espacios del palacio apostólico lo hacían sentir aislado. "Necesitaba ver gente, y ahí estaba contento", añadió.

Sobre la dirección de la Iglesia tras la muerte de Francisco, Marcó señaló que el Papa dejó una marca imborrable con una concepción más sinodal, promovida por él mismo. De los 136 cardenales electores, 80 fueron nombrados por Francisco, lo que, según Marcó, asegura un espectro amplio pero alineado con su visión.

"La principal preocupación estará en cómo se continúa este legado, en qué dirección tiene que ir la Iglesia. Me parece muy difícil que vaya para atrás", afirmó Marcó en diálogo con Cadena 3. En la semana posterior al entierro, los cardenales se reunirán para trabajar en el perfil del sucesor, un proceso en el que el legado de Francisco será clave.

Marcó también evocó la vitalidad de Francisco, opacada en los últimos tiempos por sus problemas de salud. La última vez que lo vio en persona fue hace un año en Roma, y el último contacto fue el 29 de enero de 2025, cuando el Papa lo llamó por su cumpleaños. "Siempre estaba en esos detalles", dijo, recordando gestos como el de Francisco pidiéndole a un diariero que le devolviera las gomitas con las que ataba los diarios o presentándose humildemente con una tarjeta de invitación en la nunciatura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los temas más sensibles abordados fue la trunca visita de Francisco a Argentina, algo que generó enojo en parte de la sociedad.

Marcó reconoció la validez de ese sentimiento, pero ofreció una perspectiva más profunda: "Si alguien no te visita, también tienes que preguntarte qué hiciste para que no se sintiera bien recibido".

Según indicó, Francisco tenía intenciones de venir, pero quería hacer una visita especial, no una parada más en un viaje regional. Sin embargo, el temor a que cada gesto fuera malinterpretado, sumado a las tensiones políticas, demoró la decisión hasta que finalmente no se concretó. "Tenía esa duda en el corazón: 'No sé si mi visita va a contribuir a algo mejor'", reveló Marcó.

En cuanto a las críticas por la relación de Francisco con figuras políticas como Cristina Kirchner o Milagro Sala, Marcó defendió la postura del Papa. Recordó la persecución que sufrió Bergoglio durante el kirchnerismo, cuando fue etiquetado como "jefe de la oposición" por su postura crítica frente a intentos como el de reformar la constitución en Misiones. O, también, cuando lo acusaron de haber avalado la última dictadura militar.

Sobre el acercamiento posterior con Cristina Kirchner, explicó: "Primero, ella era la presidenta del país. Segundo, soy sacerdote, no puedo no tener misericordia". El gesto de invitarla a almorzar en el Vaticano fue, según Marcó, "un acto de grandeza".

En el caso de Milagro Sala, aclaró que el envío de un rosario fue un gesto rutinario, similar al que Francisco tenía con millones de personas, y no una validación de sus acciones.

Guillermo Marcó despidió a su amigo con una mezcla de tristeza y admiración, destacando su humildad, coherencia y dedicación a una Iglesia más cercana y sinodal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.