El dolor de los papás de Dilan, el adolescente asesinado en La Matanza: "No se puede vivir así"

Los papás de Dilan Joel Insfrán, el adolescente que fue asesinado al intentar defender a su mamá durante un robo en La Matanza, expresaron el dolor que sienten ante el crimen de su hijo y manifestaron que “no se puede vivir así”.

El trágico hecho se produjo en la tarde del sábado, horas previas a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, cuando el chico y su madre llegaron a su casa y antes de entrar el auto al garage fueron sorprendidos por cuatro delincuentes.

Allí los agresores intentaron tirar al piso a la mamá de Dilan, identificada como Alicia Beatriz Ojeda, para robarle el auto, pero el adolescente quiso protegerla y fue en ese momento cuando uno de los ladrones le efectuó tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha. Los jóvenes se dieron a la fuga, mientras que la víctima falleció minutos después.

"Cuando volvíamos, le dije que quería hacer unas compras, las hicimos, me bajé, él no podía porque tenía unos maples en el regazo. Abrí el portón cuando vino un delincuente", contó Ojeda, quien al momento de la nota se encontraba con su marido.

La mujer recordó cómo fue la escena fatal, la cual comenzó cuando la banda de delincuentes le exigió a gritos que le entregue la camioneta.

“Me subí a la Toyota Hilux, pero no llegué a trabar la puerta. Ahí uno de los asaltantes me agarró de las piernas y me zamarreó, por lo que agarré un gas pimienta y los rocié, fue ahí cuando escuché "¡tirale a la hija de puta!", relató.

Fue en ese momento cuando Dilan se abalanzó sobre uno de los ladrones y fue atacado a tiros: "Se me apareció mi hijo por atrás de la camioneta diciéndome 'mamá'. Estaba todo desangrado, pobrecito. Yo ya no podía hacer más nada, se me desvaneció en el piso".

Con lágrimas en los ojos, mencionó que la inseguridad es cada vez peor en la zona y sostuvo: "No se puede vivir así, no es vida para gente trabajadora como nosotros".

Por el rápido accionar de las autoridades los cuatro asaltantes lograron ser detenidos. El primero fue el adolescente, de 15 años, autor material del hecho, quien fue capturado durante un allanamiento en una finca donde se ocultaba.

Se comprobó que era quien asesinó a Dilan debió a que el dermotest dio positivo, lo que confirmó que fue quien disparó. Fuentes del caso anunciaron que el menor posee antecedentes por dos causas de encubrimiento agravado.

Luego, un chico de 16 años fue detenido y Gonzalo Tobías Lecinas, de 18, fue arrestado luego de un arduo trabajo por parte de los investigadores y sus padres, quienes lo entregaron.

Mientras que el cuarto implicado, cuyo nombre es A. Sosa y tiene 22 años, se encontraba "oculto" en un domicilio ubicado sobre la calle Guaminí, en Virrey del Pino, y fue detenido mientras almorzaba tras un allanamiento de urgencia.