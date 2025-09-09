Destacan la importancia de la "paz legislativa" para estabilizar la economía
Fernando Marengo, economista, analizó cómo los recientes resultados electorales generan incertidumbre en la economía argentina, impulsando a los ciudadanos a buscar dólares como refugio. La situación actual refleja problemas preexistentes en el país.
09/09/2025 | 15:12Redacción Cadena 3
FOTO: Análisis económico tras elecciones: incertidumbre y búsqueda de dólares en Argentina
Audio. Análisis económico tras elecciones: incertidumbre y búsqueda de dólares en Argentina
Fernando Marengo, economista, analizó el impacto de los recientes resultados electorales en la economía argentina. Según Marengo, el resultado fue inesperado y genera incertidumbre, lo que lleva a los argentinos a deshacerse de activos locales en busca de dólares como cobertura.
"La baja del precio de las acciones, la caída de los bonos y la presión sobre el mercado de cambio son reflejo de esta situación", explicó Marengo. Además, destacó que la economía ya enfrentaba problemas antes de las elecciones, deteriorándose desde abril.
/Inicio Código Embebido/
"El diario del lunes". Cuál sería el impacto del aumento del dólar en los precios
Diego Dequino destacó en diálogo con Cadena 3 la relación entre el aumento del dólar y los precios, además de la necesidad de medidas económicas que no comprometan el déficit fiscal.
/Fin Código Embebido/
El economista mencionó que la política cambiaria fue una de las principales causas de la crisis actual. "Cuando se empieza a mover el tipo de cambio, todos salimos corriendo a comprar dólares, y esa es la maldición argentina", afirmó.
Marengo también resaltó la importancia de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo, a pesar de perder, aumentó su participación en el Congreso. "El gobierno casi no pone en juego bancas, lo que lleva a un aumento en la participación en la Cámara Baja y Alta", indicó.
Para avanzar en reformas estructurales, Marengo considera vital el consenso y apoyo en el Congreso. "Argentina necesita avanzar en reformas que no se hicieron", sostuvo.
Respecto a las acciones que debe tomar el gobierno hasta octubre, Marengo sugiere una política que evite votaciones en contra en el Congreso. "Necesita una paz legislativa hasta el 10 de diciembre", señaló.
En el ámbito económico, Marengo enfatiza la necesidad de defender un tipo de cambio. "Es clave dar una clara señal al mercado de que el tipo de cambio tiene un techo", concluyó, advirtiendo que la falta de confianza puede llevar a más compra de dólares.
¿Quién analizó el impacto de los resultados electorales en la economía argentina?
Fernando Marengo es el economista que realizó el análisis.
¿Qué genera la incertidumbre en los argentinos según Marengo?
La incertidumbre lleva a los argentinos a deshacerse de activos locales en busca de dólares como cobertura.
¿Cuál es una de las principales causas de la crisis actual?
La política cambiaria es mencionada como una de las principales causas de la crisis.
¿Qué sugiere Marengo para el gobierno hasta octubre?
Marengo sugiere que el gobierno necesita una paz legislativa hasta el 10 de diciembre.
¿Por qué es importante defender un tipo de cambio?
Es clave para dar una clara señal al mercado de que el tipo de cambio tiene un techo.