Cuestionan cesión de una posta policial a la ONG de excandidata a jefa comunal

Por Guillermo López

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba se publicó este jueves una cesión en comodato por 20 años -hasta 2045- de un lote de 450 m2 con una construcción de 80m2 donde funcionaba anteriormente un destacamento policial.

La cesión por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia se realizó a la "Asociación Civil Espacio Confluir" cuya representante es Marta Acuña.

Según la resolución 290/D del Ministerio de Economía y Gestión Pública la asignación se realizó para que en ese lugar se realicen “actividades educativas, culturales y deportivas”.

Lo controvertido es que Acuña fue la candidata a jefa comunal por el peronismo en esa pequeña localidad del departamento Calamuchita en 2023, perdiendo las elecciones en manos de Gabriela Campilia (Juntos por el Cambio).

Durante su campaña del espacio “Unidos por las Bajadas” había presentado un proyecto para restaurara y rehabilitar el edificio del destacamento policial, según consta en un posteo de la red social Instagram del 17 de junio de aquel año. Acuña describió que ese espacio se iba a descentralizar para usarlo como “destacamento policías, central de monitoreo de cámaras de seguridad y centro cultural”.

De esta manera, explicaba la iniciativa, ese lugar permitiría “garantizar el orden público y la seguridad a los ciudadanos”, “brindar apoyo educativo” y “promover la cultura”.

Sin embargo, el contrato de comodato no es con la comuna sino con una Organización No Gubernamental representada por la excandidata. Además, según figura en la cláusula dos ese documento de cesión por 20 años -firmado el 3 de junio por la propia Acuña y el ministro Juan Pablo Quinteros- queda prohibido el cambio de destino y uso.

Es decir, solo para las actividades arriba descriptas que realice Espacio Confluir, las cuales excluyen la actividad policial y el centro de monitoreo pensado en aquella campaña que resultó perdidosa en 2023.

“Esto es una burla”, aseguró a Cadena 3 la actual jefa comunal de Las Bajadas, Gabriela Campilia

“Ese destacamento está abandonado desde hace más de 15 años y nosotros en reiteradas oportunidades pedimos que fuese arreglado porque no tenemos policías, en materia de seguridad dependemos de San Agustín”, relató.

Indicó que Acuña vive desde hace tiempo en Almafuerte y actualmente es secretaria comunal . “Ella hace un tiempo quiso quedarse con un sitio que no era de ella y hoy tiene los dedos pintados (sic) por querer usurpar un lote”, acusó.

Campilia afirmó que ante los pedidos, desde la Provincia le indicaron que los restauraran con sus propios fondos. “Es un espacio del pueblo y se lo dan a una asociación civil. No van a traer policías sino que harán un espacio cultural cuando las prioridades del pueblo son otras”, concluyó.

La posición de la titular de la ONG

El Ministerio de Seguridad le otorgó un terreno con una construcción de 80 m2 a una excandidata a intendenta del oficialismo provincial en Las Bajadas.

Además, desde la comuna indicaron que Acuña vivió hasta hace poco en la localidad de Almafuerte y que estaría imputada en una causa de intento de usurpación, según los dichos de Campilia, la actual jefa comunal.

Ante las consultas sobre estos aspectos, este medio se comunicó con Acuña quien gentilmente respondió para este nota:

P:¿Desde cuándo la asociación civil trabaja en Las Bajadas y qué actividades realiza?

MA: “Tenemos personería jurídica desde julio del 2024, aun no se dieron comienzo con las actividades y tampoco se dio a conocer a todos los vecinos porque no teníamos un espacio concreto, nuestra intención no era dar notas, pero por respeto damos respuesta a tu interés , tenemos muchas ideas en mente que queremos concretar, ahora daremos comienzo en primer lugar a la refacción del mismo, ya que está muy deteriorado el edificio porque hace muchos años que está en estado de abandono total”

P.¿Qué actividades se harán en el centro cultural y educativo?

Tenemos pensado dictar diferentes tipos de talleres, clases particulares de deportes y que sea un espacio para la recreación de la población. Todavía no tenemos ningún proyecto determinado porque estábamos esperando la cesión del espacio.

P: ¿Cuánto presupuesto demandarán los arreglos y cuánto es el costo operativo mensual para su funcionamiento?

No sabemos todavía. Ninguno de los integrantes ha podido ingresar al lugar.

P: ¿Se mantendrá con recursos propios o tiene previsto que la ONG reciba algún subsidio para que el centro pueda funcionar?

Todavía no vimos lo de los subsidios, porque viste que cada vez hay menos de esas cuestiones (sic), pero queremos que sea un trabajo mancomunado con los vecinos. Hay muchos que están dispuesto a colaborar pero no tenemos conocimiento de cuánto sería el monto.

P. La idea entonces es que se mantenga con aportes de vecinos.

MA. Sí, y también haciendo eventos. Se verá después si hay subsidios pero desconozco si hay disponible.

P: ¿Por qué usted cree que la Provincia se lo entregó a Espacio Confluir y no a la comuna, porque según la jefa comunal, ella lo había pedido?

MA. Se hace muy difícil con ella porque se niega a todo. Le pedimos que recuperaran el espacio pero su respuesta fue que salía muy caro arreglarlo, lo dijo en una asamblea pública del año pasado. Además, nos dijo que cuando había averiguado le dijeron que había un pedido de derrumbe y a nosotros no nos sucedió lo mismo. Deberían tener papeles de los trámites realizados y de las respuestas que les dieron.

P: ¿No le hace ruido que se lo den a una ONG que usted preside siendo que fue candidata del oficialismo?

No, porque lo tramitamos vía CIDI. Somos un grupo de vecinos donde no hay otros que participen de política. Nos motivó la cantidad de cosas que faltan para el pueblo.

No me pareció raro porque en esa reunión dijeron que la comuna no contaba con fondos para arreglarlo.

P. ¿No dijeron cuánto era el dinero?

No te quiero mentir pero en aquel momento eran 6 millones de pesos pero no sé en qué momento lo averiguaron. Creo que no tiene un tinte político pero te puedo asegurar que no y que si lo hubiesen gestionado ellos y lo hubiesen pedido se los hubiesen dado. Pero no sé realmente si lo pidieron.

P: ¿Usted vive en Almafuerte y es secretaria comunal en Las Bajadas?

MA. No, yo trabajo en Almafuerte pero vivo en Las Bajadas. Te puedo mandar foto de mi DNI. Desde septiembre del año pasado que no me llaman a una reunión comunal.

P: ¿Es cierto que usted tiene una demanda en los tribunales de Río Tercero por intento de usurpación de un lote?

Para que quede claro: en realidad es una propiedad que figura a nombre de mi padre biológico, porque tuve un juicio de filiación. De hecho yo planteé comprar ese lugar para la asociación pero se presentaron algunas personas que tenían derecho de posesión. Es verdad lo del juicio pero es una cuestión que se va a arreglar. Pero yo no sabía que ese lugar tenía derecho a posesión.

La causa por presunta usurpación

La referencia de Campilia a una demanda judicial por intento de usurpación fue verificada por este medio. Efectivamente en el juzgado de Río Tercero se tramita el expediente 13696174 de una demanda de Edgardo Vivas contra Acuña para recobrar la propiedad de un terreno.