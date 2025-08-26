En vivo

Córdoba lanza un plan para vacunar contra el dengue: ¿cuándo comienza?

Lo anunció en diálogo con Cadena 3 el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer. Es de carácter voluntario y estará dirigido inicialmente a jóvenes de 15 a 17 años.

26/08/2025 | 13:10

FOTO: archivo.

En el Día Internacional de la Lucha Contra el Dengue, Córdoba da un paso firme en su batalla contra esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti

El año pasado, la provincia registró cerca de 3.800 casos confirmados, con un impacto significativo en trece departamentos

Para contrarrestar esta amenaza, el Ministerio de Salud provincial lanza un nuevo plan de vacunación que comenzará la próxima semana, acompañado de una campaña intensiva de prevención para minimizar los riesgos en la inminente primavera, cuando suelen aparecer los primeros casos.

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, anunció que la vacunación, de carácter voluntario, se dirigirá inicialmente a jóvenes de 15 a 17 años, con prioridad en los trece departamentos más afectados. 

También se inmunizará a pacientes que hayan estado internados al menos 24 horas por dengue grave. “Progresivamente, ampliaremos la vacunación hasta los 19 años”, aseguró Pieckenstainer, destacando que esta iniciativa complementa las campañas previas que ya protegieron a personal de salud y fuerzas de seguridad. 

El objetivo es alcanzar a la mayor cantidad de población posible para consolidar la reducción del 97% en los casos de dengue lograda en 2024 respecto al año anterior.

La prevención sigue siendo el pilar central de la estrategia cordobesa. El ministro hizo un llamado urgente a la comunidad: “No dejen cacharros que acumulen agua en casa; el mosquito llegó para quedarse, y debemos combatirlo juntos”. 

Con la primavera acercándose, las autoridades anticipan un posible repunte de casos, lo que refuerza la necesidad de combinar vacunación con medidas preventivas en el hogar y espacios públicos.

Lectura rápida

¿Qué se celebra en Córdoba? El Día Internacional de la Lucha Contra el Dengue.

¿Cuántos casos de dengue se registraron el año pasado? Cerca de 3.800 casos confirmados.

¿Quién anunció el nuevo plan de vacunación? El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer.

¿A quiénes se dirigirá la vacunación inicialmente? A jóvenes de 15 a 17 años en los trece departamentos más afectados.

¿Cuál es el objetivo de la vacunación? Alcanzar la mayor cantidad de población posible para consolidar la reducción del 97% en los casos de dengue lograda en 2024.

