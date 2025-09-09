Cómo están los precios en Ecuador comparado a Argentina
Cadena 3 está en Guayaquil para el duelo entre la selección de Scaloni ante la local por el cierre de las Eliminatorias.
09/09/2025 | 14:51Redacción Cadena 3
FOTO: Nico Mai, enviado especial a Ecuador.
La Selección enfrenta este martes a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026.
Cadena 3 está en Guayaquil de cara al partido que cerrará las Eliminatorias de las cuales Argentina ya se quedó con el primer puesto.
Cómo están los precios en Ecuador
Docena de huevos: tres dólares- En Argentina: alrededor de $4.000
Leche descremada: un dólar- En Argentina: alrededor de $1500
Paquete de fideos: un dólar con cincuenta centavos- En Argentina: alrededor de $1400
Un kilo de pan: doce centavos de dólar
Seis fetas de queso: cincuenta centavos de dólar- En Argentina: alrededor de $6000 el medio kilo.
Seis fetas de jamón: cincuenta centavos de dólar
Informe de Nicolás Mai, enviado especial a Ecuador.