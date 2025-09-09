En vivo

Ahora país

Cómo están los precios en Ecuador comparado a Argentina

Cadena 3 está en Guayaquil para el duelo entre la selección de Scaloni ante la local por el cierre de las Eliminatorias. 

09/09/2025 | 14:51Redacción Cadena 3

FOTO: Nico Mai, enviado especial a Ecuador.

  1. Audio. Cómo están los precios en Ecuador comparado a Argentina

    Ahora país

    Episodios

La Selección enfrenta este martes a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026.

Cadena 3 está en Guayaquil de cara al partido que cerrará las Eliminatorias de las cuales Argentina ya se quedó con  el primer puesto.

Cómo están los precios en Ecuador

Docena de huevos: tres dólares- En Argentina: alrededor de $4.000

Leche descremada: un dólar- En Argentina: alrededor de $1500

Paquete de fideos: un dólar con cincuenta centavos- En Argentina: alrededor de $1400

Un kilo de pan: doce centavos de dólar

Seis fetas de queso: cincuenta centavos de dólar- En Argentina: alrededor de $6000 el medio kilo. 

Seis fetas de jamón: cincuenta centavos de dólar

Informe de Nicolás Mai, enviado especial a Ecuador.

